彰銀統籌主辦遠東機械新台幣40億元聯貸案 見證台灣隱形冠軍轉型之路

彰化銀行統籌主辦遠東機械工業股份有限公司五年期新台幣40億元聯貸案順利募集完成，於8日假遠東機械嘉義總部舉行簽約儀式，由彰化銀行董事長胡光華代表銀行團與遠東機械董事長莊惠美簽訂聯貸合約。

本次聯貸案資金將用於償還既有金融機構借款、充實中期營運及購料週轉金，由彰化銀行擔任統籌主辦銀行，聯貸銀行團成員包括華南銀行、第一銀行、合作金庫、兆豐銀行、臺灣企銀、臺灣銀行、台北富邦銀行、台中商銀、新光銀行及板信商銀等合計共11金融機構參與。在金融機構踴躍參貸下，超額認購達133%，顯示金融同業對遠東機械經營團隊的高度支持及肯定。

遠東機械以生產自行車輪圈起家，隨著台灣工業化腳步逐步轉型跨入鋼鐵產業，從生產小尺寸的高週波銲接管，到26吋的油管，甚至是碼頭所需的60吋螺紋鋼管，並於1986年獲得美國石油協會認可，成為台灣第一家授權使用API標誌之鋼管製造公司，長期供應國內外石化業、建築業、交通、公共工程等所需之鋼管，產品榮獲API、CNS等多項認證。並參與台灣多項重大公共建設，從蘇澳港、台中港的港口建設，到五楊高架道路的鋼構工程，堪稱是台灣基礎建設的重要推手。遠東機械不僅見證了台灣產業的變遷，也持續提升自身技術能力，隨著全球產業趨勢轉向永續發展，導入綠色能源技術降低碳排量，積極推動產業教育與文化傳承，透明管理及落實永續經營理念，穩步邁向百年基業。

彰化銀行今年邁入創行120周年，作為台灣最具代表性傳統行庫之一，一路見證並參與台灣經濟發展。秉持「熱忱、效率、創新」之經營理念，響應2050淨零碳排目標及綠色金融行動方案等政策，積極推動綠色相關授信，將企金業務與ESG實踐結合，引導並支持企業轉型發展，與商業夥伴共同攜手推動社會與環境永續發展。