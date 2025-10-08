獨／金價飆漲破4000美元 他扛300萬現金衝銀樓「剛好有閒錢」
國際金價再創新高，突破每盎司4000美元。而根據台灣銀行今公告黃金牌價，1公斤黃金市值401萬1701元，金額非常可觀。有業者表示，近日最大筆訂單是扛著300多萬現金買1斤的金塊，對方說剛好有閒錢買來保值。
板橋金進峰珠寶店鍾姓業者表示，黃金創新高，店內業績比過去激增2、3倍。購買民眾都認為應該要買一些黃金收藏，且還能保值，近日最大一筆單是有40多歲男子扛著300多萬現金買1斤的金塊，對方表示因身上有閒錢，買點黃金來保值。
業者表示，近日金價一直漲，民眾預期心理也帶動業績上揚，她觀察買黃金的年長者多半是為了安全感而買，甚至還有人表示因現在兩岸關係有點緊張，深怕大陸打過來，帶著黃金比較好跑路。至於較年輕的買家則是傾向保值而買。至於店家是否要因為賣出黃金就要補貨，業者表示，不會因金價漲得多就賺得多。
另一位珠寶店呂老闆則觀察，雖然金價飆到新高點，但店裡買賣狀況跟平時差不多，沒有特別多人來買賣，習慣買黃金的人不管價格多高，還是會出手，但價格新高確實會讓部分客群縮手。
呂老闆表示，有些人很看好黃金漲幅，因為覺得放銀行的利率利息太低，還不如買黃金，長輩族群下手的金額比較高，年輕人則是受限於薪資不高，想買但買不多，比如會買近年流行的金豆豆當儲蓄。
