金價創新高 南部傳統銀樓買氣夯
金價持續飆漲，台銀黃金存摺創下歷史新高，國際金價今天盤中一舉跨過4千美元整數關卡，最高來到每盎司4005美元。南部銀樓黃金牌價一錢則正式突破15，000大關，法人指出以國際金價大漲的氣勢，再加上近來諸多因素，會繼續推升金價，這二周有機會再看到4100美元的價位。
在高雄三多商圈經營新萬山金銀珠寶銀樓的業者劉又甄表示，他們開店五十多年來，從金價1000多開始，一直到最近漲破一錢15000元，這波漲勢實在前所未見，業者透露最近來店買金條與金飾的客人居多，年輕人與老客戶都有，有人一次就是四、五兩購買，大部分都看好未來金價會持續飆漲，至於賣金的客戶由於之前高點都幾乎已經賣光，最多就是用以小換大的方式，加價換更大的金條回去，這一波黃金漲勢預計還要再持續一陣子。
