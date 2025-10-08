快訊

YTR爆林口幼兒園師用膠帶封幼童口、關小黑屋 新北議員公布幼兒園名稱

「好小子」顏正國肺腺癌病逝 為何發現總是晚期？醫揭隱形殺手1特點難防

台北市要發錢了？北市議會藍綠黨團有共識 都要提普發現金

國際財經媒體「The Asset」頒獎 蔡明興獲最佳執行長獎項

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
富邦金控董事長蔡明興帶領富邦打造永續經營企業典範，榮獲「The Asset」Corporate Sustainability Leadership Awards 2025「最佳執行長獎」。 圖／富邦金控提供
富邦金控董事長蔡明興帶領富邦打造永續經營企業典範，榮獲「The Asset」Corporate Sustainability Leadership Awards 2025「最佳執行長獎」。 圖／富邦金控提供

國際財經媒體「The Asset」日前公布The Asset Corporate Sustainability Leadership Awards 2025獲獎企業，富邦金控董事長蔡明興榮獲「最佳執行長獎(Best Chief Executive Officer)」，子公司台北富邦銀行榮獲「最佳多元化與包容性獎(Best Initiative in Diversity and Inclusion)」、富邦產險榮獲「最佳社會責任獎(Best Initiative in Social Responsibility)」，為台灣獲獎最多的金融業者。

蔡明興表示，感謝「The Asset」的肯定，此榮譽是屬於富邦全體同仁的榮耀。他強調，永續不是成本，而是企業為未來發展的重要投資，能夠強化企業韌性與包容力、並儲備長期競爭力，更能為社會創造長期價值。富邦金控將秉持「正向力量 成就可能」的品牌精神，攜手利害關係人共同迎向低碳永續的新未來。

富邦金控以「低碳、數位、激勵、影響」四大策略為主軸，全面推動永續轉型。除了每季度定期檢視各項指標達成情形，2023年底更將原先21項量化指標，優化為29項量化指標，並設定中長期目標到2030年，展現富邦對永續承諾的行動力與可追蹤性。其中備受關注的綠色金融指標，在2024年已投入逾新台幣2.5兆元，並增訂2030年達2.91兆元的目標。

在公司治理方面，富邦金控建構完整的運作機制系統，透過組織面、管理面、與績效面，三管齊下，確保永續理念落實於日常營運與管理決策中。於董事會下設「公司治理暨永續委員會」，蔡明興親自擔任委員，以確保企業社會責任及永續經營事項之落實。同時，為深植員工永續DNA，於2024年成立「富邦永續俱樂部」，規劃富邦專屬的永續系列課程。

面對全台逾84萬名移工，台北富邦銀行攜手移工教育組織One-Forty，於2024年發布「移工金融理財認知大調查」，盤點移工金融需求，並據以啟動「移工普惠金融倡議專案」，展現企業對多元共融與永續發展的高度承諾。移工普惠金融倡議專案已成功觸及在台數十萬移工族群，本次獲「最佳多元化與包容性獎」。

富邦產險長期致力於風險教育推廣，提升企業、社會的永續風險意識，期待透過損害防阻知識與風險教育分享，降低事故發生機率，減輕傷害幅度，本次獲「最佳社會責任獎」，也肯定了富邦產險在社會責任方面的持續貢獻。

富邦金控 移工

延伸閱讀

中壢分局攜手移民署 連假期間查獲15名違法移工

中壢警9天連假查獲15非法移工 與移民署聯手強力查緝

監察院出手調查了…捷安特捲血汗移工疑雲！網酸：沒院長一年也沒差的單位

台南藍軍請中央鬆綁 讓「鏟子移工」接棒花蓮救災

相關新聞

金價創高 銀樓業者：維持大量現金流是一大挑戰

金價持續飆漲，台銀黃金存摺上午11時許寫下每公克3,961元新高，距4,000近在咫尺。銀樓黃金牌價則正式突破15,00...

「2025 WIW 世界投資者周聯合論壇」8日登場

由國際證券管理機構組織（IOSCO）倡議的「世界投資者周」（World Investor Week，WIW），推廣投資人...

渣打貿易報告看好六大市場 印度最受企業青睞

渣打集團發布「貿易的未來︰韌性」調查報告指出，全球經濟結構性變化與地緣政治情勢對企業成本產生顯著影響，超過六成受訪企業預...

壽險業保費連三月淨流入 解約潮緩解、8月給付金一年半新低

保發中心統計整體壽險業8月保費收入數據出爐，今年8月壽險業總保費收入為1,901.93億元、保險給付金額僅1,768.7...

1兩不賣奇蹟自來！銀樓牌價突破15,000元 賣3公斤金條入袋千萬

金價持續飆漲，臺銀黃金存摺8日上午11時許寫下每公克3,961元新高，距4,000近在咫尺。銀樓黃金牌價則正式突破15,...

國際金價攻破4千大關站上4005美元 後續上攻有這些利多因素

國際金價今日盤中一舉跨過4千美元整數關卡，最高來到每盎司4005美元。法人指出，以國際金價大漲的氣勢，再加上近來諸多因素...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。