國際財經媒體「The Asset」頒獎 蔡明興獲最佳執行長獎項

國際財經媒體「The Asset」日前公布The Asset Corporate Sustainability Leadership Awards 2025獲獎企業，富邦金控董事長蔡明興榮獲「最佳執行長獎(Best Chief Executive Officer)」，子公司台北富邦銀行榮獲「最佳多元化與包容性獎(Best Initiative in Diversity and Inclusion)」、富邦產險榮獲「最佳社會責任獎(Best Initiative in Social Responsibility)」，為台灣獲獎最多的金融業者。

蔡明興表示，感謝「The Asset」的肯定，此榮譽是屬於富邦全體同仁的榮耀。他強調，永續不是成本，而是企業為未來發展的重要投資，能夠強化企業韌性與包容力、並儲備長期競爭力，更能為社會創造長期價值。富邦金控將秉持「正向力量 成就可能」的品牌精神，攜手利害關係人共同迎向低碳永續的新未來。

富邦金控以「低碳、數位、激勵、影響」四大策略為主軸，全面推動永續轉型。除了每季度定期檢視各項指標達成情形，2023年底更將原先21項量化指標，優化為29項量化指標，並設定中長期目標到2030年，展現富邦對永續承諾的行動力與可追蹤性。其中備受關注的綠色金融指標，在2024年已投入逾新台幣2.5兆元，並增訂2030年達2.91兆元的目標。

在公司治理方面，富邦金控建構完整的運作機制系統，透過組織面、管理面、與績效面，三管齊下，確保永續理念落實於日常營運與管理決策中。於董事會下設「公司治理暨永續委員會」，蔡明興親自擔任委員，以確保企業社會責任及永續經營事項之落實。同時，為深植員工永續DNA，於2024年成立「富邦永續俱樂部」，規劃富邦專屬的永續系列課程。

面對全台逾84萬名移工，台北富邦銀行攜手移工教育組織One-Forty，於2024年發布「移工金融理財認知大調查」，盤點移工金融需求，並據以啟動「移工普惠金融倡議專案」，展現企業對多元共融與永續發展的高度承諾。移工普惠金融倡議專案已成功觸及在台數十萬移工族群，本次獲「最佳多元化與包容性獎」。

富邦產險長期致力於風險教育推廣，提升企業、社會的永續風險意識，期待透過損害防阻知識與風險教育分享，降低事故發生機率，減輕傷害幅度，本次獲「最佳社會責任獎」，也肯定了富邦產險在社會責任方面的持續貢獻。