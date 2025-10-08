網路家庭備戰雙11 攜手玉山銀行加碼 Pi 幣
網路家庭（8044）集團旗下PChome 24h購物全力備戰雙11，先加碼P幣。與旗下Pi 拍錢包攜手玉山銀行宣布升級「玉山 Pi 拍錢包信用卡」權益，自10月1日至12月31日，瞄準網購族與行動支付用戶，全台超過1,300萬PChome會員透過Pi拍錢包App綁定「玉山 Pi 拍錢包信用卡」於PChome 24h購物進行消費，可享最高8%回饋。
近期網路家庭與統一（1216）集團進一步深度合作，10月起網路家庭P幣已可以兌換統一的OPEN POINT。
網路家庭指出，消費回饋獲得P幣，可於全台逾38萬的合作通路，在日常生活消費場景中消費付款時折抵使用，每1 P幣可折抵1元消費，可100%全額折抵消費金額至0元，折抵無上限。
