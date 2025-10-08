全球供應鏈重組 外銀：6成企業估營運成本升5至14%

美國關稅政策牽動全球供應鏈重組，渣打銀行今天指出，最新調查報告顯示逾6成受訪企業預期營運成本將上升5%至14%，並有超過半數透過調整供應鏈布局、優化資金管理、數位轉型等提升韌性。

此外，印度、馬來西亞、中國、印尼、阿拉伯聯合大公國、美國等6大市場在供應鏈重組中最受青睞。

渣打集團今天發布「貿易的未來︰韌性（Future ofTrade: Resilience）」調查報告，針對全球1200名企業高階主管進行調查，瞭解其對未來3至5年全球貿易前景的看法與企業供應鏈足跡的策略變化。

調查報告指出，全球經濟結構性變化與地緣政治情勢對企業成本產生顯著影響，超過6成受訪企業預期營運成本將上升5%至14%；逾半數企業表示正在採取多管齊下的方式提升業務韌性與應變能力，如調整供應鏈地域布局、優化資金管理策略及加大數位轉型等。

調查報告顯示，在跨境商業活動中，貿易關稅仍為企業最關注的議題，但新興科技與全球經濟成長同樣扮演重要角色，53%的企業將此3項因素並列為塑造貿易未來趨勢的主要驅動力。

調查報告顯示，95%的企業表示已採用或正計劃於未來2年內採用數位化供應鏈融資平台，藉此提升與跨境供應商交易的韌性。

渣打集團企業暨投資銀行業務全球聯席主管暨東協與南亞區總裁高恕年（Sunil Kaushal）分析，企業正加速採用智慧製造與人工智慧（AI），以提升營運效率並抵消成本上升的壓力。

高恕年觀察，儘管貿易碎片化可能會在短期內影響全球經濟成長，但開發中經濟體的快速繁榮及數位科技的發展，意味著儘管全球貿易情勢面臨複雜挑戰，卻仍充滿機遇，「現在正是企業積極主動增強韌性的時候」。

同時，調查報告發現，包括印度、馬來西亞、中國、印尼、阿拉伯聯合大公國、美國等6大市場在跨國企業供應鏈重組中脫穎而出，其中，印度是受訪企業最青睞的市場，原因在於其不僅是成長最快的主要經濟體之一，更具有龐大人口紅利，逾4成受訪企業計劃擴大在當地的貿易與製造活動。

調查報告顯示，亞洲的貿易活動整體也呈現上升趨勢，特別是馬來西亞、印尼兩地可望進一步強化東協區域整合；阿聯則憑藉基礎設施及區域橋梁等地位吸引鄰近市場企業投資。此外，全球企業正持續深耕美國與中國兩大關鍵市場，兩者在短期內較難以被取代。

渣打國際商業銀行企業暨投資銀行事業總處負責人朱佳玲指出，隨著東協、南南貿易（開發中國家間的貿易）和中東經濟圈成為供應鏈的新熱點，企業對這些新興貿易廊道的關注度不斷提升。

朱佳玲引述調查報告內容說明，未來3到5年內，亞洲憑藉其市場規模、成本效益，創新動能及高成長消費者基礎，將持續擔綱全球貿易的中心角色，這也使得台灣作為亞洲樞紐與產業國際鏈結點的關鍵地位愈發凸顯。

朱佳玲強調，台灣企業的需求正在持續演變，企業客戶更加重視跨境貿易金融解決方案、多幣別資金與風險管理、即時外匯結算能力及各地市場的合規要求，渣打銀將持續發揮跨境優勢，協助企業制定適切財務策略，並提供貿易融資、諮詢顧問及風險管理服務。

此調查報告是渣打集團委託凱度全球線上調查於2025年7月至8月初期間，針對1200名跨國企業高階主管或主要貿易融資決策者進行線上調查，調查範圍涵蓋4個產業及17個關鍵市場。