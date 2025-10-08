進駐高雄專區 永豐助高資產戶布局全球

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

永豐銀行8日宣布獲金融監督管理委員會核准進駐高雄資產管理專區，由南高雄分行針對境內外高資產客戶推出新型態金融業務服務。永豐銀行表示，因應高資產戶日益多元財務需求，將以「強化資源整合、提供高端客戶專業與客製化金融解決方案」為核心策略，結合專業財管團隊及多元金融服務，使財富規劃更具靈活性並提升資產管理效率。

根據統計，截至2025年8月，國銀承作高資產戶的總資產規模已逾1.8兆元。永豐銀行指出，針對客戶新型態投資需求、多元境外基金及融資業務，首波新增以代理收付款項業務方式銷售外幣基金與私募股權基金、未具證券投資信託基金性質之境外基金及多項融資服務，如保單與保費融資，或以金融資產投資組合作為擔保的Lombard Lending，以及貸放成數不限五成且可質押借款的自益特定金錢信託受益權擔保質借等業務。

永豐銀行表示，結合集團海內外專業經驗與資源，提供涵蓋資產配置與融資的多元化跨境財富管理方案，展現全面升級的財管實力，協助客戶靈活掌握全球市場脈動，達成資產穩健成長與風險分散的目標。

永豐銀行指出，8月亦正式開放受理可投資資產淨值及保險商品價值逾新臺幣1億元以上者申請成為高資產戶，採用私人銀行般「1+N」服務體系，結合行內專業團隊及外部稅務及法律專家，提供資產配置及規劃一站式客製化服務，滿足個人及企業需求。

