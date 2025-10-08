「2025 WIW 世界投資者周聯合論壇」8日登場

由國際證券管理機構組織（IOSCO）倡議的「世界投資者周」（World Investor Week，WIW），推廣投資人教育與金融素養。今年臺灣以「數位創新 × 專業協作，打造資產管理信任新架構」為核心主題，今（8）明二日在政大公企中心國際會議廳正式登場。

本屆論壇由九大金融機構共同主辦，包括：臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所、臺灣集中保管結算所、台灣金融研訓院（TABF）、臺灣理財顧問認證協會（FPAT）、台灣金融分析專業人員協會（CFA）、中華民國退休基金協會（PFA）、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（SITCA）。

8日上午由 CFA 開場，鎖定 「AI 與投資研究」，探討生成式人工智慧與大數據如何改變研究模式，並剖析 RWA上鍊過程中的法律與監管挑戰；下午則由 PFA 主導 「高齡財務韌性」，針對退休理財、信託保障與防詐教育提出跨領域解方，回應台灣邁入超高齡社會的需求。

9日上午的議程，將由 FPAT 帶來 「台灣資產管理新格局」，提供台灣發展亞洲資產管理中心觀點，以及 AI 與資料保護議題，突顯CFP專業顧問在資產管理生態中的角色。

壓軸的下午場則由 SITCA 領銜，專題演講聚焦新加坡金融市場最新趨勢與經驗，以及 「國際基金產業發展趨勢」，涵蓋日本 NISA 制度、全球 REITs 與另類投資新動向，全面剖析國際市場發展。

今年論壇吸引逾千人報名，顯示人工智慧、退休財務韌性與全球投資新趨勢已成為金融產業與專業人士高度關注的焦點。活動不僅回應 IOSCO 對投資人保護的全球倡議，也彰顯台灣在國際金融舞台上的能見度。