台灣周活動一「IR & Engagement新趨勢」論壇10/15登場

為因應全球永續投資趨勢及投資人對企業透明度與治理品質日益重視的期待，由金融監督管理委員會指導，證券期貨周邊單位共同主辦的「IR & Engagement新趨勢」論壇，將於10月15日週三下午假南港漢來大飯店盛大舉行。論壇聚焦於投資人關係（IR）與ESG議合的國際發展、實務應用及數位工具導入，期望透過多方觀點與互動交流，引導企業強化與投資人之間的雙向溝通，攜手打造具韌性與永續競爭力的資本市場。

本次論壇將由金融監督管理委員會證券期貨局張振山局長、臺灣證券交易所林修銘董事長與證券櫃檯買賣中心簡立忠董事長致詞，展現主管機關與資本市場共同推動永續發展與投資人關係之重視與決心。

論壇內容設計兼具國際視野、在地實務與數位創新，包含兩場專題演講與兩場專家對談。首先，在專題演講部分，S&P Global永續發展解決方案總監鍾柏永將就全球ESG評鑑趨勢進行剖析，協助企業掌握評鑑方法與國際接軌方向；接續由元大投信董事長劉宗聖分享國內機構投資人如何進行ESG議合，並提出本土實務觀察與行動指引。

在專家對談部分，第一場將由新加坡交易所大中華區負責人謝采含、矽創電子發言人黃英記與萬潤公司發言人盧慧萱共同對談，探討企業如何就IR策略進行資訊揭露與議合應對。第二場對談則由臺灣指數公司總經理陳文練、富邦投信董事長黃昭棠，及中華郵政公司協理王婉如分享IR議合服務平台之應用實務與價值，深入引導產業界、投資人與市場機構之間的交流與互動。

本論壇為上市櫃公司、國際交易所、機構投資人與指數公司間樹立互動典範，透過多元形式匯聚政策倡議、產業實務與數位工具展示，期望推動更多企業積極回應ESG相關議題，主動與投資人建立穩健溝通機制，進一步提升我國資本市場公司治理品質與永續價值表現。

2025台灣周活動將於10月15日至23日舉行，歡迎各界參與並透過論壇與博覽會展開深入交流。更多活動資訊，請參閱官方網站：www.taiwanweeks.com。