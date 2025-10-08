壽險業保費連三月淨流入 解約潮緩解、8月給付金一年半新低

保發中心統計整體壽險業8月保費收入數據出爐，今年8月壽險業總保費收入為1,901.93億元、保險給付金額僅1,768.76億元，創下2024年3月以來新低，單月保費淨流入金額為133.17億元，已連三月呈現保費淨流入，壽險業者指出，保險給付金額減少的主因是解約現象比過去數月更低所致，預估未來美國聯準會持續降息，過去解約美元保單的現象應會持續減少。

從單月總保費收入來看，今年8月份1,901.93億元是自去年11月以來新低，今年單月保費收入同樣低於2,000億元的有4、5月，主要是受到川普關稅政策衝擊，其他月份都站穩2,000億元上方，且6月份總保費收入達2,581.41億元，創下今年新高。壽險高層分析，5、6月有較多保險公司推出分紅保單和投資型保單，銷售效益陸續在6、7月發酵，推升當期保費收入，至於8月回落，則是因為前兩個月的基期偏高所致。

另有壽險業者表示，6月傳統型美元利變壽險改版停售、美元匯率相對較低，7月還有銀行通路推動投資型保單、合作募集類全委帳戶，導致8月保費收入相較6、7月低。

分析保險給付金額變動，今年8月1,768.76億元創近一年半新低，一家壽險主管指出，主因還是解約現象較過去數月緩解許多所致；另一家壽險高層則表示，保險給付金額減少與解約減少有關，主要是美國聯準會降息因素確定後，美元保單的宣告利率又幾乎貼近十年期美債，使得保戶解約保單、貸款套利的誘因消失，自然少了解約現象，至於其他如理賠給付等項目則沒有大的變動。

自川普關稅政策的影響性逐漸鈍化後，壽險業整體保費已呈現連續三個月淨流入，6到8月分別為保費淨流入626.79億、231.18億，以及133.17億元，累計前八月保費淨流入共532.99億元，顯示壽險業的本業收入已在市場信心恢復下逐步恢復。

隨著近期業者陸續推出新保單，且9月投資型保單受惠於聯準會降息和投資市場熱絡影響，已有大型壽險業者表示9月新契約保費收入較8月成長，推估9月整體壽險業保費收入有機會比8月表現更好。