越南確定明年升格新興市場 資金活水湧入可期

根據富時羅素（FTSE Russell）最新公告指出，越南在外資交易機制與市場制度改革方面取得重大進展，特別是取消外資投資者「全額預付制度」，顯示越南金融市場基礎架構正加速與國際接軌。富時羅素預計將於2026年3月進行中期審查，若改革持續落實，越南有望在同年9月正式納入FTSE新興市場指數。

匯豐環球投資研究部預估，越南股市若順利升級，來自主動與被動型基金的潛在外資流入金額可達34億至104億美元，將有助推升市場成交量與評價倍數。越南股市自今年以來已上漲超過33%，為東南亞表現最佳市場之一，顯示資金提前反映制度紅利。建議投資人可透過越南ETF或主動式基金分批布局，或採取定時定額方式參與後續升級行情。

富邦投信指出，越南自2018年9月起被列入富時觀察名單，近年政府積極推動市場制度改革，包括放寬外資投資限制、簡化股權結算流程及強化資訊透明度。財政部長阮文勝（Nguyen Van Thang）於9月表示，對升級充滿信心，並強調越南已完成多數技術性條件。雖升級時程較原訂2025年目標略有延後，但仍是邁向新興市場的重要里程碑。

富邦越南ETF（00885）經理人陳仲愷指出，隨著KRX交易系統與STP支付平台正式上線，越南已達成富時指數多項升級標準。富時羅素已於10月8日宣布，將越南股市升格為「次級新興市場」，升級結果將於2026年3月中期審查後確認，並於同年9月21日起正式生效。

陳仲愷分析，越南受惠於外資製造業轉移、年輕勞動人口紅利及出口競爭力提升，再加上市場制度改革持續推進，已成為東協區域最具潛力的新興市場之一。此次FTSE升格象徵國際資本市場的正式認可，預期將吸引更多長期資金流入，帶動越南股市結構性成長。

經濟面部分，越南政府最新公布2025年第3季GDP年增率達8.23%，創下2011年以來最快增速，並將全年經濟成長預測上調至8.1%至8.5%。強勁的內需動能與出口成長，持續支撐整體經濟表現。

此外，越南集保交割中心（VSDC）9月份新增個人投資帳戶達28.9萬個，創去年同期新高，累計帳戶總數突破1,098萬個，占全國人口約一成；外資帳戶亦增加268個，達49,322個，顯示國內資金仍是支撐市場的重要力量。

從估值面觀察，根據當地券商統計，越南股市未來12個月本益比約13倍，仍低於2016~2018年及2020~2022年多頭期間的15倍水準；企業營運成長率約13.8%，與過去多頭時期相近。隨著第3季財報於10月陸續公布，若企業獲利優於預期，預料可望進一步激勵散戶買盤與市場人氣。