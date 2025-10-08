台灣首家 凱基銀攜手穩定幣龍頭Tether 簽署合作備忘錄

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
凱基銀行攜手穩定幣龍頭Tether推動台灣跨境金融與虛擬資產創新應用，凱基銀行董事長楊文鈞(右)與Tether聯合創辦人暨董事J. L. van der Velde(左)代表簽署合作備忘錄。圖／凱基銀行提供
凱基銀行今（8）日宣布，日前已與全球最大美元穩定幣發行商Tether正式簽署合作備忘錄（MOU），共同推動跨境金融及虛擬資產應用的創新發展。

凱基銀行表示，會結合自身創新合規的專業能力與Tether在穩定幣領域的全球優勢，為企業、金融機構及財富管理客戶打造多元化金融服務，待相關法規完善後，將率先為國內客戶提供更具創新性的服務。

董事長楊文鈞表示，作為首批獲准試辦虛擬資產保管業務的銀行，凱基銀行為市場上少數同時提供虛擬資產交易所法幣信託與虛擬資產保管服務的金融機構。此次與Tether的合作屬於前瞻性戰略布局， 凱基銀行也將與Tether成立專責小組，持續針對跨境金融、虛擬資產應用及合規模式進行深入研究，並積極配合金管會推動的虛擬資產服務法草案，為未來多面向的合作奠定基礎。

雙方在配合法規的開放下，合作推動更多元且具影響力的應用與服務，包含與金控子公司一起支持具潛力的新創技術公司，及探索虛擬資產新應用場域與發展新的科技應用，促進虛擬資產生態系的創新與成長，為產業注入更多商業契機，並在虛擬資產生態系中，為企業、金融同業及個人客戶提供最具前瞻性的解決方案。

