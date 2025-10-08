1兩不賣奇蹟自來！銀樓牌價突破15,000元 賣3公斤金條入袋千萬

金價持續飆漲，臺銀黃金存摺8日上午11時許寫下每公克3,961元新高，距4,000近在咫尺。銀樓黃金牌價則正式突破15,000大關，來到15,170元。業者透露近日買進的客人多數金額在5萬以內，但拿家中黃金來賣的動輒六、七十萬，最高紀錄拿逾3公斤金條、入袋千萬現金。坦言在黃金天價的此刻，需要維持大量現金流是一大挑戰。

至於近期指標行庫的黃金存摺買賣情形中，買賣量均明顯增加，但客戶買進略大於賣出，顯示投資人仍看好黃金後市，呈現與實體黃金市場不同調情形。

資深銀樓業者指出，近期市況是來買的重量輕、賣的重量高，買進重量多在1錢或2錢，戒指或金豆等，金額約5萬以內，但獲利了結的動輒數十萬，3兩到5兩很多，如5兩金飾就近70萬元。

業者透露，近期最高紀錄是接到超過3公斤重的金條賣出，價值破千萬，因為現在1公斤就要價近400萬元，尤其，很多民眾在1990年代買進，當年1公斤僅20餘萬元，累積下來「有三、五公斤正常」，放到現在獲利可觀，自然會獲利了結。且由於台灣民間「藏金量」驚人，近兩年黃金大多頭，但民眾手中的黃金仍未賣完，持續都有賣出量能，業者多認為民眾持有的黃金絕對超過央行。

業者說，由於金價高漲，現在維持高檔現金流很重要，畢竟民眾賣黃金多數屬意現金，有時業者甚至需要用房子原屋融資調度資金。

臺銀報告指出，若美國政府持續停擺，川普表示將大舉裁員，市場不確定性升溫將有利於金價再創歷史新高，進而挑戰4,000美元整數關卡。

臺銀貴金屬部經理、有「黃金王子」之稱的楊天立表示，金價趨勢與整體市場環境近期未有重大變化，目前主要機構對明年上半年仍持樂觀態度。他預期國際金價每英兩上攻至4,200美元，而部分國家機構甚至預測上看5,000美元。