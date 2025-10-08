凱基銀行攜手穩定幣龍頭 Tether 簽署合作備忘錄

凱基銀行8日宣布，日前已與全球最大美元穩定幣發行商 Tether 正式簽署合作備忘錄（MOU），共同推動跨境金融及虛擬資產應用的創新發展。此合作不僅展現凱基銀行在數位金融領域的領導地位，也積極響應金管會推動虛擬資產法規的政策趨勢。

凱基銀行也致力成為傳統金融與虛擬資產間的橋梁，結合自身創新合規的專業能力與 Tether 在穩定幣領域的全球優勢，為企業、金融機構及財富管理客戶打造多元化金融服務，待相關法規完善後，凱基銀行將率先為國內客戶提供更具創新性的服務。

凱基銀行董事長楊文鈞表示，作為首批獲准試辦虛擬資產保管業務的銀行，凱基銀行為市場上少數同時提供虛擬資產交易所法幣信託與虛擬資產保管服務的金融機構。此次與 Tether 的合作屬於前瞻性戰略布局， 凱基銀行也將與 Tether 成立專責小組，持續針對跨境金融、虛擬資產應用及合規模式進行深入研究，並積極配合金管會推動的虛擬資產服務法草案，為未來多面向的合作奠定基礎。

雙方在配合法規的開放下，合作推動更多元且具影響力的應用與服務，包含與金控子公司一起支持具潛力的新創技術公司，及探索虛擬資產新應用場域與發展新的科技應用，促進虛擬資產生態系的創新與成長，為產業注入更多商業契機。

凱基銀行表示，秉持創新與穩健並行的理念，持續引領金融服務新趨勢，此次攜手 Tether共同合作，不僅代表台灣銀行業在虛擬資產市場邁向新里程，也期望協助台灣虛擬資產產業與國際接軌，並在虛擬資產生態系中，為企業、金融同業及個人客戶提供最具前瞻性的解決方案。