快訊

「鏟子英雄」免費吃龍蝦！ 豐FOOD「下午茶吃到飽半價」優惠延長、身分證中3碼送牛小排

幼兒園老師「拿膠帶貼嘴、關小黑屋」 YouTuber痛心揭露愛女遭虐待

影／農地亂象延燒保護區也淪陷！高雄大坪頂現「柏油山」遭倒廢棄物

越南正式升級新興市場 法人估將挹注80億美元資金活水

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

越南市場迎來重大變革，台灣時間10月8日凌晨，富時羅素公布，越南市場將正式由前沿市場升級為次級新興市場，中信越南機會基金經理人張晨瑋表示，此次公布結果符合預期，市場估算升級事件將替越南股市挹注60至80億美元的資金活水，預期給市場帶來新一波資金動能。

根據富時股票國家最新的分類報告，越南將從前沿新興市場重新劃分為次級新興市場，接下來會在明年3月進行中期審查，生效日期訂為2026年9月21日，另外，生效後越南在次級新興市場指數之權重將分階段調升，越南目前也正式與中國、印度及印尼等大型市場分屬同一市場類別。

國際券商預估，越南市場升級題材將進一步吸引外資回流越股，涵蓋主、被動資金，資金規模將達到60至80億美元，樂觀情境下甚至可突破百億美元。

張晨瑋指出，事實上越南官方早一步針對市場升級進行大動作改革，像是近期發布的245號命令，對股市交易機制進行優化，例如：簡化開戶流程、放寬外資持股限制、清算機制升級等，皆與國際標準做接軌，數項內容甚至已開始對接MSCI標準。換句話說，越南正同時超前部署股市日後升級MSCI新興市場指數。

張晨瑋強調，當前越南股市短、中、長期都開始顯現利多，短線受惠富時市場升級題材，中長線受惠基本面持續強勁。根據官方資料，越南2025第3季GDP年增8.22%，創14年最佳紀錄，前九個月年增7.84%，經濟持續展現韌性。此外，股市結構也相當健康，第2季越南股市融資餘額比率為105%，低於法定水準上限的200%及2021年高峰130%，此數據反映越南券商槓桿程度十分可控。另一方面，對投資人來說，暗示著股市資金未過度擁擠，券商也有充分餘裕進一步支援融資交易。

隨著越南正式升級新興市場、長線基本面無虞，加上股市估值處在相對偏低位階，投資人應趁勢布局中國信託越南機會基金，而擔憂市場波動之投資人，可透過定期定額方式持續參與越南股市。

越南 新興市場指數

延伸閱讀

越南、馬來西亞拚當國際金融中心 力圖躋身已開發國家

越南前九月對美順差成長

佳能9月營收月增8%

大田9月營收年增43% 接單熱

相關新聞

國際金價攻破4千大關站上4005美元 後續上攻有這些利多因素

國際金價今日盤中一舉跨過4千美元整數關卡，最高來到每盎司4005美元。法人指出，以國際金價大漲的氣勢，再加上近來諸多因素...

1兩不賣奇蹟自來！銀樓牌價突破15,000元 賣3公斤金條入袋千萬

金價持續飆漲，臺銀黃金存摺8日上午11時許寫下每公克3,961元新高，距4,000近在咫尺。銀樓黃金牌價則正式突破15,...

金價飆破4000美元 央行持有黃金價值翻10倍

國際金價再創新高，突破每盎司4,000美元。受此帶動，台灣中央銀行所持422.7公噸的黃金儲備的價值也水漲船高。

主要股票基金多數淨流入 美股基金淨流入居冠

受到AI與政策利多支撐，全球股市普遍上揚。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR等統計顯示，統計自2025年9月26日...

股匯脫鉤 台幣貶破30.5

新台幣對美元匯率昨（7）日盤中劇烈震盪，早盤一度貶至30.55元，隨後隨台股登高而升抵30.34元，午後又反轉走弱，終場...

外資前九月匯入創高 9月寫史上第六大量…顯示對台股極具信心

金管會公布2025年9月外資淨匯入91.6億美元，寫史上第六大量，約折合新台幣2,791億元（以月底匯率30.469元計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。