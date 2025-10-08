越南正式升級新興市場 法人估將挹注80億美元資金活水

越南市場迎來重大變革，台灣時間10月8日凌晨，富時羅素公布，越南市場將正式由前沿市場升級為次級新興市場，中信越南機會基金經理人張晨瑋表示，此次公布結果符合預期，市場估算升級事件將替越南股市挹注60至80億美元的資金活水，預期給市場帶來新一波資金動能。

根據富時股票國家最新的分類報告，越南將從前沿新興市場重新劃分為次級新興市場，接下來會在明年3月進行中期審查，生效日期訂為2026年9月21日，另外，生效後越南在次級新興市場指數之權重將分階段調升，越南目前也正式與中國、印度及印尼等大型市場分屬同一市場類別。

國際券商預估，越南市場升級題材將進一步吸引外資回流越股，涵蓋主、被動資金，資金規模將達到60至80億美元，樂觀情境下甚至可突破百億美元。

張晨瑋指出，事實上越南官方早一步針對市場升級進行大動作改革，像是近期發布的245號命令，對股市交易機制進行優化，例如：簡化開戶流程、放寬外資持股限制、清算機制升級等，皆與國際標準做接軌，數項內容甚至已開始對接MSCI標準。換句話說，越南正同時超前部署股市日後升級MSCI新興市場指數。

張晨瑋強調，當前越南股市短、中、長期都開始顯現利多，短線受惠富時市場升級題材，中長線受惠基本面持續強勁。根據官方資料，越南2025第3季GDP年增8.22%，創14年最佳紀錄，前九個月年增7.84%，經濟持續展現韌性。此外，股市結構也相當健康，第2季越南股市融資餘額比率為105%，低於法定水準上限的200%及2021年高峰130%，此數據反映越南券商槓桿程度十分可控。另一方面，對投資人來說，暗示著股市資金未過度擁擠，券商也有充分餘裕進一步支援融資交易。

隨著越南正式升級新興市場、長線基本面無虞，加上股市估值處在相對偏低位階，投資人應趁勢布局中國信託越南機會基金，而擔憂市場波動之投資人，可透過定期定額方式持續參與越南股市。