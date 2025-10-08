國慶連假出遊更划算 元大銀攜手五大行動支付20%回饋

秋意漸濃，國慶假期氣氛漸起，好友聚餐、外出旅遊與購物娛樂的需求持續升溫。元大銀行洞察連假消費情境，攜手台灣Pay、全支付、悠遊付、icash Pay及iPASS MONEY等五大行動支付業者，推出帳戶連結回饋活動，從餐飲美食、百貨娛樂到日常採買與交通出行全面涵蓋，讓民眾在假期中不僅支付更便利，也能隨時享受多重回饋。

元大銀行此次與多家支付平台合作，目的在於提供民眾「一個帳戶、多個場景」的整合體驗。像是假期中最常見的便利採買，透過「icash Pay」在7-ELEVEN超商實體門市單筆消費滿150元、康是美實體門市單筆消費滿888元皆享有10%回饋，若需要開車出遊，每週二於統一精工速邁樂加油站單筆加油滿1,000元也能享有5%回饋；肯德基及必勝客線上訂餐等指定通路單筆滿200元同樣享有加碼10%回饋，讓民眾不論是備貨、補給或交通需求都能一路省到底！

在餐飲方面，元大銀行與「台灣Pay」合作推出順億鮪魚專賣店不限金額消費享20%現金回饋，每戶最高回饋500元。同時，完成台灣Pay指定掃碼購物、繳費或繳稅任務，還能依序獲得100元數位券，每戶最高回饋300元數位券，使用期限至2026年3月底，數量有限送完為止。至於日常採買，元大銀行則與「全支付」合作，每週三至週五於全聯、大全聯實體門市單筆消費滿500元，即可獲得10點全點回饋；屈臣氏、無印良品等指定通路還能享有筆筆消費3%回饋。無論是聚會用餐或是家庭日常補貨，都能同時享有現金點數回饋。

此外，娛樂休閒也是連假必備行程，元大銀行特別與「悠遊付」合作，於指定百貨及影城消費最高享15%回饋！對於計劃看電影、逛百貨的家庭或年輕族群而言，這份優惠讓假期休閒更具吸引力。另一方面，「iPASS MONEY」則以新連結回饋帶來驚喜，只要首次連結元大銀行帳戶並完成任一筆消費，即可獲得50元儲值金回饋，方便消費者輕鬆體驗行動支付綁定的便利，適合在旅途中或日常小額支付嘗試使用。