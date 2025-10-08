快訊

「鏟子英雄」免費吃龍蝦！ 豐FOOD「下午茶吃到飽半價」優惠延長、身分證中3碼送牛小排

幼兒園老師「拿膠帶貼嘴、關小黑屋」 YouTuber痛心揭露愛女遭虐待

影／農地亂象延燒保護區也淪陷！高雄大坪頂現「柏油山」遭倒廢棄物

高雄資產管理專區試辦＋1 永豐銀申請進駐核准

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
永豐銀行大樓外觀。記者蘇健忠／攝影
永豐銀行大樓外觀。記者蘇健忠／攝影

金管會8日同意永豐商業銀行進駐高雄資產管理專區試辦業務，並自其開辦日起試辦至115年6月30日止。金管會表示，截至目前，加上永豐銀行已同意17家銀行進駐高雄專區試辦業務，業務項目以授信、家族辦公室、跨境金融服務為主。

永豐銀行前於114年5月經金管會核准開辦高資產業務，本次申請進駐高雄專區試辦業務類型涵蓋保險融資、Lombard Lending等項目，並依金管會要求，就高雄專區營運據點之管理架構、內控制度、風險控管機制及洗錢防制等提出具體規劃，及落實顧客權益保護與申訴處理機制，確保各項業務在試辦期間符合法令並穩健運作。另金管會亦要求銀行指派專責人員負責督導相關業務，進一步強化自律管理能量。

金管會表示，進駐高雄專區的17家銀行所申請的試辦業務項目主要以授信業務（包括自行質借、保險融資及Lombard Lending）、家族辦公室及跨境金融服務為主。金管會將持續秉持風險控管與業務創新並重之原則，定期檢視試辦成果，持續研議下一階段推動策略。

金管會 永豐銀行 保險

延伸閱讀

高雄鼠患問題嚴重「新堀江滿地竄行」 議員籲仿效國外經驗

金管會15日辦新趨勢論壇 聚焦投資人關係與ESG

高雄美濃又爆盜採天坑 汙染水源地檢聲押4人獲准

影／高雄診所幼兒疫苗出包誤打半劑 衛生局勒令暫停施打、依法裁罰

相關新聞

國際金價攻破4千大關站上4005美元 後續上攻有這些利多因素

國際金價今日盤中一舉跨過4千美元整數關卡，最高來到每盎司4005美元。法人指出，以國際金價大漲的氣勢，再加上近來諸多因素...

1兩不賣奇蹟自來！銀樓牌價突破15,000元 賣3公斤金條入袋千萬

金價持續飆漲，臺銀黃金存摺8日上午11時許寫下每公克3,961元新高，距4,000近在咫尺。銀樓黃金牌價則正式突破15,...

金價飆破4000美元 央行持有黃金價值翻10倍

國際金價再創新高，突破每盎司4,000美元。受此帶動，台灣中央銀行所持422.7公噸的黃金儲備的價值也水漲船高。

主要股票基金多數淨流入 美股基金淨流入居冠

受到AI與政策利多支撐，全球股市普遍上揚。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR等統計顯示，統計自2025年9月26日...

股匯脫鉤 台幣貶破30.5

新台幣對美元匯率昨（7）日盤中劇烈震盪，早盤一度貶至30.55元，隨後隨台股登高而升抵30.34元，午後又反轉走弱，終場...

外資前九月匯入創高 9月寫史上第六大量…顯示對台股極具信心

金管會公布2025年9月外資淨匯入91.6億美元，寫史上第六大量，約折合新台幣2,791億元（以月底匯率30.469元計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。