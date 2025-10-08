精選美式投資利器 為資產升級定調

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

隨著美國政府關門利空鈍化、聯準會(Fed)降息預期升溫和AI科技題材持續受資金青睞，帶動美國股市近期呈現上漲態勢。柏瑞投信表示，美國勞動市場雖放緩，但有助於減輕通膨及企業成本壓力，預料Fed將有更大降息空間，進一步支撐美國股債市上行。透過柏瑞美利堅多重資產收益策略可望兼顧美國資產增長與收益機會，同時把控市場高檔震盪的風險。

柏瑞投信指出，由於美國長期以來穩居全球第一大經濟體寶座，且與第二名中國大陸之間的差距自2020年後再度拉大，展現出其經濟體的壓倒性優勢。此外，全球前100大企業的總部分布，位在美國的占比高達六成以上，這代表著不僅是在經濟規模，而且在企業競爭力與創新實力上，美國也都具備明顯領先地位，更是長線投資佈局的核心市場。

美國在全球股票與債券市場的占比亦高達五成，這意味著美國坐擁全球最大且流動性最好的股票與債券市場。對投資人而言，前進美國金融市場不僅代表資金較能夠進出自如，也代表美國是最能承載大型資金、提供效率交易與創新機會的市場。因此，鎖定美式核心資產，將是在當前全球資本環境中相對具有流動性、且具成長潛能的選擇。

在多頭行情欲小不易的環境下，投資除了瞄準全球最大經濟體的美國，更要聚焦未來科技股的主升段。因當前科技類股受惠於人工智慧技術突飛猛進的支撐，而生成式AI也正在重塑全球科技經濟的新格局。觀察近代經歷五次科技革命，從1982年的個人電腦問世開始到1991年的網際網路發明，一直到2022年人工智慧的推出，在科技技術變革呈現加速堆疊的趨勢帶動下，也一路拉抬美股的漲勢至今。

為什麼要聚焦美國科技股？柏瑞美利堅多重資產收益基金預定經理人江仲弘指出，因為自2015年以來，那斯達克100指數(Nasdaq 100)的總報酬表現逐步超越標準普爾500指數(S&P 500)，近年來的差距更是明顯拉大，突顯出長期投資創新科技企業，不僅能放大成長潛能，更有望創造優於大盤的長期價值回報。此外，與S&P 500相較，Nasdaq 100在不同季度的企業營利率表現，在多數時間皆大幅優於S&P 500，是相對具競爭力的核心資產之一。

然而全球市場近期受地緣政治、通膨壓力與政策轉向等多重因素干擾，股票的年化波動度均較過往有所提升，因此適時布局債券有機會降低投資組合的風險。柏瑞美利堅多重資產收益基金預定經理人江仲弘表示，藉由同時布局美國公債與美國非投資等級債等兩項資產所形成的槓鈴策略，將有望在不同景氣循環中減輕市場波動的影響。

