證券業首家！群益金鼎證券上線「金融Fast-ID」 線上開戶更便利

群益金鼎證券導入「金融Fast-ID」數位身分識別服務，已於10月3日正式上線，成為證券業首家應用於「線上開戶」及「調整交易額度」兩大核心業務的金融業者，過往民眾在辦理相關業務時，常需重複提交證件、確認身分，流程繁瑣且耗時；未來客戶只要於任一合作金融機構完成實名查驗，即可使用Fast-ID於群益金鼎證券快速辦理線上業務，不僅大幅縮短作業流程，也有效提升安全強度與便利性。

金管會偕同金融行動身分識別聯盟建置金融Fast-ID驗證轉接中心，透過生物特徵辨識與驗證紀錄共享，客戶無須重複提交證件或臨櫃確認身分，即可在不同金融機構間完成身分驗證。此機制未來將促進機構間身分驗證互通，已於其他機構完成實名確認之用戶可直接導入使用，為證券業開啟跨平台引流與客源擴張的新契機。

群益金鼎證券這次導入Fast-ID採用臉部或指紋辨識技術進行本人確認，有效降低冒名開戶風險，減少人工審核需求，提升整體作業效率。對客戶而言，線上開戶及額度調整將更加即時、便利，無須親赴營業據點即可完成身份驗證，實現「一站式數位辦理」。

群益金鼎證券作為首批參與金融Fast-ID的先導機構之一，不僅展現公司在數位金融領域的積極佈局，也期望透過跨機構合作，提升客戶在交易、開戶、帳務查詢等環節的體驗。

未來，群益金鼎證券將評估金融Fast-ID擴大應用於其他數位服務情境，例如財產佐證資料提供、整合帳務查詢等等，並持續配合金管會政策共同推動身分驗證與資料共享等創新應用，為客戶打造更智慧、更安心的金融環境。