快訊

「鏟子英雄」免費吃龍蝦！ 豐FOOD「下午茶吃到飽半價」優惠延長、身分證中3碼送牛小排

幼兒園老師「拿膠帶貼嘴、關小黑屋」 YouTuber痛心揭露愛女遭虐待

影／農地亂象延燒保護區也淪陷！高雄大坪頂現「柏油山」遭倒廢棄物

證券業首家！群益金鼎證券上線「金融Fast-ID」 線上開戶更便利

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

群益金鼎證券導入「金融Fast-ID」數位身分識別服務，已於10月3日正式上線，成為證券業首家應用於「線上開戶」及「調整交易額度」兩大核心業務的金融業者，過往民眾在辦理相關業務時，常需重複提交證件、確認身分，流程繁瑣且耗時；未來客戶只要於任一合作金融機構完成實名查驗，即可使用Fast-ID於群益金鼎證券快速辦理線上業務，不僅大幅縮短作業流程，也有效提升安全強度與便利性。

金管會偕同金融行動身分識別聯盟建置金融Fast-ID驗證轉接中心，透過生物特徵辨識與驗證紀錄共享，客戶無須重複提交證件或臨櫃確認身分，即可在不同金融機構間完成身分驗證。此機制未來將促進機構間身分驗證互通，已於其他機構完成實名確認之用戶可直接導入使用，為證券業開啟跨平台引流與客源擴張的新契機。

群益金鼎證券這次導入Fast-ID採用臉部或指紋辨識技術進行本人確認，有效降低冒名開戶風險，減少人工審核需求，提升整體作業效率。對客戶而言，線上開戶及額度調整將更加即時、便利，無須親赴營業據點即可完成身份驗證，實現「一站式數位辦理」。

群益金鼎證券作為首批參與金融Fast-ID的先導機構之一，不僅展現公司在數位金融領域的積極佈局，也期望透過跨機構合作，提升客戶在交易、開戶、帳務查詢等環節的體驗。

未來，群益金鼎證券將評估金融Fast-ID擴大應用於其他數位服務情境，例如財產佐證資料提供、整合帳務查詢等等，並持續配合金管會政策共同推動身分驗證與資料共享等創新應用，為客戶打造更智慧、更安心的金融環境。

群益 金管會 數位金融

延伸閱讀

金管會15日辦新趨勢論壇 聚焦投資人關係與ESG

櫻花妹遊台中中華路夜市丟錢包 警火速找回她送餅回報

外資前九月匯入創高 9月寫史上第六大量…顯示對台股極具信心

自然人憑證開戶 16家恢復

相關新聞

國際金價攻破4千大關站上4005美元 後續上攻有這些利多因素

國際金價今日盤中一舉跨過4千美元整數關卡，最高來到每盎司4005美元。法人指出，以國際金價大漲的氣勢，再加上近來諸多因素...

1兩不賣奇蹟自來！銀樓牌價突破15,000元 賣3公斤金條入袋千萬

金價持續飆漲，臺銀黃金存摺8日上午11時許寫下每公克3,961元新高，距4,000近在咫尺。銀樓黃金牌價則正式突破15,...

金價飆破4000美元 央行持有黃金價值翻10倍

國際金價再創新高，突破每盎司4,000美元。受此帶動，台灣中央銀行所持422.7公噸的黃金儲備的價值也水漲船高。

主要股票基金多數淨流入 美股基金淨流入居冠

受到AI與政策利多支撐，全球股市普遍上揚。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR等統計顯示，統計自2025年9月26日...

股匯脫鉤 台幣貶破30.5

新台幣對美元匯率昨（7）日盤中劇烈震盪，早盤一度貶至30.55元，隨後隨台股登高而升抵30.34元，午後又反轉走弱，終場...

外資前九月匯入創高 9月寫史上第六大量…顯示對台股極具信心

金管會公布2025年9月外資淨匯入91.6億美元，寫史上第六大量，約折合新台幣2,791億元（以月底匯率30.469元計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。