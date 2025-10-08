金管會15日辦新趨勢論壇 聚焦投資人關係與ESG

金管會今天表示，由金管會指導，證券期貨周邊單位共同主辦的「IR &Engagement新趨勢」論壇，將在10月15日下午在南港漢來大飯店舉行，論壇聚焦在投資人關係（IR）與ESG議合的國際發展、實務應用與數位工具導入，盼打造具韌性與永續競爭力的資本市場。

2025台灣週活動將在10月15日至23日舉行，金管會將聯合證券周邊單位與產官學界，推出一系列論壇、座談與博覽會活動，以打造台灣成為亞洲資產管理中心。

金管會今天發布新聞稿，「IR & Engagement新趨勢」論壇將由金管會證期局局長張振山、證交所董事長林修銘與櫃買中心董事長簡立忠致詞，展現主管機關與資本市場共同推動永續發展與投資人關係的重視與決心。

金管會指出，論壇內容設計兼具國際視野、在地實務與數位創新，包含2場專題演講與2場專家對談。專題演講部分，S&P Global永續發展解決方案總監鍾柏永將就全球ESG（環境保護、社會責任、公司治理）評鑑趨勢進行剖析，協助企業掌握評鑑方法與國際接軌方向；後由元大投信董事長劉宗聖分享國內機構投資人如何進行ESG議合，並提出本土實務觀察與行動指引。

在專家對談部分，第一場將由新加坡交易所大中華區負責人謝采含、矽創電子發言人黃英記與萬潤公司發言人盧慧萱共同對談，探討企業如何就IR策略進行資訊揭露與議合應對。第二場對談則由台灣指數公司總經理陳文練、富邦投信董事長黃昭棠，及中華郵政公司協理王婉如分享IR議合服務平台的應用實務與價值，引導產業界、投資人與市場機構之間的交流與互動。

金管會指出，論壇為上市櫃公司、國際交易所、機構投資人與指數公司間樹立互動典範，透過多元形式匯聚政策倡議、產業實務與數位工具展示，期望推動更多企業回應ESG相關議題，進一步提升台灣資本市場公司治理品質與永續價值表現。