國際金價攻破4千大關站上4005美元 後續上攻有這些利多因素

國際金價今日盤中一舉跨過4千美元整數關卡，最高來到每盎司4005美元。法人指出，以國際金價大漲的氣勢，再加上近來諸多因素，會繼續推升金價，這二周有機會再看到4100美元的價位。

法國與日本的政治不確定性，是這二天推升金價的新變數，再加上美國政府關門效應持續，使金價今日再創新高。法人引述BMO資本市場分析師報告指出，過去三年黃金出現空前漲勢，主要受到地緣政治與經濟動盪加劇所推動，近期又受到美國政府關門影響，美國債務問題再度成為關注焦點，因此將2025年第4季與2026年全年平均金價預測調升至每英兩3900美元與4400美元。

法人分析，尤其儘管短期指標KD與RSI已於超買區，但由於這些大環境的不利因素，使金價下檔買盤支撐力道不弱，持續站穩於各短中長期均線上方，中期指標MACD柱體於零軸之上，各短中長期均線仍呈多頭排列，為金價之後續創天價提供有力基礎，短線甚至有機會看到4100美元價位。

道富環球投資管理黃金策略主管Aakash Doshi表示，9月SPDR黃金ETF單月持有量雖增加35.2公噸，然整體持倉量離2020年高點仍有一段距離，因此認為投資人對黃金的持倉比例仍有成長空間，也為金價上漲提供更多空間。