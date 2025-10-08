快訊

故宮百年／蘇軾到底寫什麼？〈西園雅集圖〉藏千年密碼

哈隆轉強颱 準「娜克莉颱風」生成、路徑可能複製貼上

教育使命不是當保母 教保員爭「正名」心聲揭露

金價飆破4000美元 央行持有黃金價值翻10倍

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
金價破4000美元，央行持有黃金價值也水漲船高。（路透）
金價破4000美元，央行持有黃金價值也水漲船高。（路透）

國際金價再創新高，突破每盎司4,000美元。受此帶動，台灣中央銀行所持422.7公噸的黃金儲備的價值也水漲船高。

以每盎司4,000美元計算，換算約1,358萬盎司 的存量，其市值約543億美元（約新台幣1.74兆元）。

據了解，央行這批黃金大多在上世紀購入，當時平均成本約每盎司400美元上下。以今日金價推算，帳面價值已上升逾10倍，帳上獲利高達489億美元，折合約1.56兆新台幣。

不過央行強調，黃金屬於新台幣發行準備資產，主要作為貨幣信用支撐用途，並非投資或交易標的。

據悉，黃金主要存放於新北市新店區的「文園」金庫，由憲兵嚴密守衛，外人不得進入。央行表示，其中約410噸屬「發行準備金」，不得任意動用，僅在特定紀念幣發行時會短暫調度。

央行長期奉行「黃金不買、不賣」原則，維持穩健資產結構。雖然金價暴漲推升名目帳面價值，但實際上對央行資產負債表的影響有限。

新台幣 央行

延伸閱讀

高盛：明年金價上衝4,900美元 專家預測五年內飆漲至1萬美元

陸連11月增持黃金儲備

黃金存摺買賣量 明顯增加

期貨商論壇／黃金期 錢景閃耀

相關新聞

金價飆破4000美元 央行持有黃金價值翻10倍

國際金價再創新高，突破每盎司4,000美元。受此帶動，台灣中央銀行所持422.7公噸的黃金儲備的價值也水漲船高。

主要股票基金多數淨流入 美股基金淨流入居冠

受到AI與政策利多支撐，全球股市普遍上揚。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR等統計顯示，統計自2025年9月26日...

股匯脫鉤 台幣貶破30.5

新台幣對美元匯率昨（7）日盤中劇烈震盪，早盤一度貶至30.55元，隨後隨台股登高而升抵30.34元，午後又反轉走弱，終場...

外資前九月匯入創高 9月寫史上第六大量…顯示對台股極具信心

金管會公布2025年9月外資淨匯入91.6億美元，寫史上第六大量，約折合新台幣2,791億元（以月底匯率30.469元計...

外匯存底衝破6,000億美元

中央銀行昨（7）日公布截至9月底我國外匯存底金額突破6,000億美元大關，達6,029.43億美元，較8月底增加55.1...

黃金存摺買賣量 明顯增加

金價飆漲，臺銀黃金存摺昨（7）日開盤價寫下每公克3,916元新高。銀樓黃金牌價亦達14,990新天價，業者透露近日買進客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。