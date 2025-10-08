金價飆破4000美元 央行持有黃金價值翻10倍

國際金價再創新高，突破每盎司4,000美元。受此帶動，台灣中央銀行所持422.7公噸的黃金儲備的價值也水漲船高。

以每盎司4,000美元計算，換算約1,358萬盎司 的存量，其市值約543億美元（約新台幣1.74兆元）。

據了解，央行這批黃金大多在上世紀購入，當時平均成本約每盎司400美元上下。以今日金價推算，帳面價值已上升逾10倍，帳上獲利高達489億美元，折合約1.56兆新台幣。

不過央行強調，黃金屬於新台幣發行準備資產，主要作為貨幣信用支撐用途，並非投資或交易標的。

據悉，黃金主要存放於新北市新店區的「文園」金庫，由憲兵嚴密守衛，外人不得進入。央行表示，其中約410噸屬「發行準備金」，不得任意動用，僅在特定紀念幣發行時會短暫調度。

央行長期奉行「黃金不買、不賣」原則，維持穩健資產結構。雖然金價暴漲推升名目帳面價值，但實際上對央行資產負債表的影響有限。