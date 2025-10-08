美元指數續強向99靠攏 新台幣早盤開貶4分

美元持續走強，非美貨幣承壓；新台幣匯價今早以30.56開盤，貶值4分。

受到日本與歐洲政治及財政穩定疑慮影響，日元與歐元兌美元走弱。日本執政黨自民黨選出新黨魁高市早苗，日圓早盤貶破152；而法國新總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）則提出政府總辭，歐元早盤也貶至1.162附近。

美國科技股昨晚收低，而美元指數今早仍守穩98字頭，早盤來到98.84；市場目前等待美國聯邦政府重啟運作，國會仍未通過法案以繼續撥款，政府停擺導致美國經濟數據延後發布。市場靜待美國非農就業報告在內的關鍵數據發布，而這些數據對評估經濟走向至關重要。