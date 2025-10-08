主要股票基金多數淨流入 美股基金淨流入居冠

受到AI與政策利多支撐，全球股市普遍上揚。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR等統計顯示，統計自2025年9月26日至10月2日止近一周，全球部分主要股票基金仍延續前一周的淨流入；其中，美國股票基金淨流入持續居冠、力道微增至67.47億美元；其他為全球新興市場淨流入降溫至4.16億美元、歐洲3.73億美元、拉丁美洲3.02億美元。

安聯投信表示，儘管美國因參議院未能在最後時刻通過臨時撥款法案，政府進入停擺，但科技股在人工智慧熱潮帶動下走高，歐盟製藥業可望獲得美國關稅豁免，亦有助投資氣氛。在AI和降息預期的樂觀情緒下，美歐股市持續創新高，也帶動國際股市氣氛，但日本受周末即將舉行的執政黨(自民黨)總裁選舉影響，股市受到壓抑。

安聯投信表示，美國聯準會啟動寬鬆政策週期、增長企業獲利和經濟動能，均有助多頭行情延續。有鑑於關稅影響放緩，在美股企業今、明年獲利也開始觸底上修，意味基本面繼續支持股市表現，相關供應鏈與台股有望雨露均霑。AI結構利基驅動成長引擎，亦抵銷部分負面干擾。

經濟數據方面，美國9月ISM製造業指數小幅升至49.1，連七個月低於50的榮枯關鍵水準。新訂單指數降至50之下，但客戶存貨43.7、追平近三年最低，顯示未來或可能增加訂單。聯準會(Fed)看重的通膨指標核心個人消費支出(PCE)維持年增2.9%、符合預期。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，美國國會未能就支出法案取得共識導致政府停擺，但預計實質干擾有限，同時疲弱的私部門就業數據，繼續提振投資人降息期待。

莊凱倫表示，近周美股再創新高，類股漲多跌少。展望後市，AI生態環境前景依然健康，2026年有望持續成長；新興雲端供應商、企業AI、主權AI、工業AI及星際之門成為AI基礎建設額外動能；AI供應鏈調查顯示GB200/300需求強勁。

莊凱倫表示，長期來看隨著關稅框架明朗化，大而美法案提供企業研發和資本支出稅賦誘因，有利相關產業發展；核心仍是聚焦AI技術及有望受惠於AI創新，長期具有結構增長且獲利能見度高的企業，策略則建議採平衡佈局股債資產，橫跨多元趨勢與產業，進中求穩，參與時代紅利。

安聯台灣高息成長主動式ETF (00984A)經理人施政廷表示，台股從第3季同時參與成長與累積息收資產、正式跨進第4季傳統旺季。對偏好高股息的投資人而言，不能只看配息率，總報酬表現更該長期被關注；而對偏愛成長股的投資人來說，AI是長期趨勢，但短期亦須關注估值風險。

展望第4季，安聯投信台股團隊表示，AI長期趨勢不變，雖然短期可能面臨短線漲多修正壓力，但AI產業革命大方向確定不移；其次，供應鏈重組機會，地緣政治推動供應鏈分散化，對台灣製造業是長期利多；第三是資金回流趨勢，亦可留意外資對亞洲股市重新評價所帶來的潛在機會。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，2026年企業獲利預期有上修趨勢，有望支撐第四季行情。投資建議上，挾AI題材領軍的台股持續在基本面展望撐盤，盤面類股持續輪動，可留意10月中重要法說登場及其對明年展望的看法勢將牽動市場氛圍。