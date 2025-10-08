快訊

三大主要債市 淨流入力道擴大

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美國政府關門成經濟隱憂債市全面走揚。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計自2025年9月26日至10月2日止近一周，三大債市仍保持淨流入且力道擴大；其中，投資級企業債仍維持淨流入居冠、金額擴大至92.7億美元；其次是新興市場債淨流入36.9億美元；非投資等級債基金淨流入金額23.1億美元。

安聯投信表示，美國政府關門，長期停擺恐使經濟陷入負面危機，加上經濟數據降溫使降息預期上升，使美國10年期公債殖利率整週下跌9個基準點至4.09%，債市多數收漲。

安聯四季雙收入息組合基金經理人陳信逢表示，由於美國參議院未能在最後時刻通過臨時撥款法案，美國政府進入停擺。原定發布失業救濟申請數據將延後公佈，芝加哥聯準行長稱政府關門期間缺乏官方數據將使央行官員更難判斷經濟形勢。

其他經濟數據方面，陳信逢表示，ADP報告顯示，9月美國企業雇員人數意外大減3.2萬。美國8月職位空缺數幾無成長，招聘率降至一年多最低。當月美國製造業活動連續第七個月萎縮，訂單指標再次回落。9月消費者信心指數跌至五個月低點；歐元區9月通膨加速，歐洲央行總裁拉加德此前稱通膨風險在兩個方向都「相當受控」，這強化關於歐洲央行不急於進一步降息的觀點。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，當前信用債市場的展望整體仍偏向正面。信心的來源主要來自於企業獲利持續增長。雖然在2024年底市場一度出現獲利下修的跡象，但進入2025年後，企業對於今明兩年的獲利展望普遍轉向樂觀，特別是S&P500成分公司，多數預估2026年的獲利成長率將落在10%到12%區間。

謝佳伶表示，由於這些公司在信用市場上多為投資級債的發行人，穩健的獲利表現與充沛的現金流為投資級信用債帶來可靠的支撐。更值得注意的是，這股正向動能並不僅限於大型企業，而是逐漸擴散至非投資級市場。中小型企業近期的財報顯示，獲利能力同樣有所改善，其中在 2025年第2季，約37% 的非投資級發行人盈利超出預期，另有 30% 上調全年財務指引，顯示市場整體信用品質正處於改善的趨勢。

