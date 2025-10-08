外匯存底 首破6000億美元

外資湧進台股，中央銀行阻升穩匯，外匯存底衝破天際。央行昨公布九月外匯存底，較八月增加五十五點一三億美元，來到六○二九點四三億美元，創下新高。

央行外匯局長蔡烱民表示，外匯存底增加的主要原因是外匯存底投資收益，另外部分主要貨幣兌美元匯率升值。

不過，主要原因是來自於外資大舉匯入，金管會證期局指出，外資上月匯入約九十億美元，扣掉股利匯出等，央行內部統計，外資應該淨匯入四十五億美元之譜。匯銀主管認為，台股受到外資青睞，大量資金匯入買股，台幣升值壓力不小，央行為了避免匯價波動太大，勢必要進場買匯，是外匯存底激增的主因。

蔡烱民說，第三季開始美元走勢上下波動方向不一，主要是市場對聯準會降息預期的變化，至於台幣走強，關鍵在於九月美國降息提振科技股走勢，資金行情的台美連動下，台股表現也好，台幣自然升值。

匯銀主管說，在外資強勢匯入下，九月台幣僅升值一點三六角，「可以想見央行調節力道多大」。蔡烱民說，有幾天波動比較大，央行確實有進場買匯調節。不過，台幣昨受到日圓走弱影響，以貶值一點○二角作收，來到卅點五二元。

此外，美國財政部匯率報告預計十、十一月公布，針對匯率情況，美方關心的是買匯金額。蔡烱民表示，七月外匯存底變動不大，八月減少九月增加，因此應該是符合美國要求，不能為了不公平競爭而去調節匯率的要求。

至於台美關稅談判，若涉及投資金額，會否可能使用外匯存底，蔡烱民說，台灣經常帳順差大，長期累積的海外資產有三兆元之譜，即便扣掉外資持有台股的一點五兆元，還有很大一部分是廠商持有，這就可以用在對外投資上，因此投資的流動性應該沒有問題。