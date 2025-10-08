外資前九月匯入創高 9月寫史上第六大量…顯示對台股極具信心

金管會公布2025年9月外資淨匯入91.6億美元，寫史上第六大量，約折合新台幣2,791億元（以月底匯率30.469元計），逆轉8月小幅匯出態勢。累計前九月淨匯入325.45億美元，是史上同期第一大淨匯入，顯示台股吸金力道轉強，外資重新卡位布局。

證期局副局長高晶萍說，美國9月啟動降息循環、AI需求展望佳，使外資淨匯入並買超台股，顯示對台股極具信心。

法人也指出，外資在8月小幅淨匯出後，9月反手大舉匯入，有三大主因，一、美國啟動降息循環，全球股市齊揚，台股9月大漲6.55%在亞股中表現亮麗，二、台灣人工智慧（AI）供應鏈需求熱，三、上市櫃獲利亮眼，獲利與股利兼具，基本面撐盤。

據金管會統計，國內上市櫃公司累計前八月營收30.95兆元，是歷年同期最佳戰績，年增12%，展現強勁動能。8月底現金殖利率2.74%，加計股票股利2.82%，配息誘因強，提升台股對長線資金吸引力。

從股市操作面觀察，9月單月外陸資也淨買超上市櫃股票新台幣1,801億元，累計前九月淨賣超收斂到新台幣122億元，反映實質買盤回籠、投資信心升溫。

9月底外資累積餘額攀升到3,158億美元，約折合新台幣9兆6,221億元，連續四個月守穩9兆元大關，資金回流趨勢明確。

金管會昨（7）日公布外資動態。回顧年初外資進出動態，首季在美國川普關稅衝擊下，淨匯出17億美元，隨後美方給出90天關稅緩衝，第2季外資回頭大舉淨匯入214億美元。

7月外資接力淨匯入50.4億美元，8月小幅匯出13.7億美元，9月再度強勢回流91.6億美元，第三季淨匯入128億美元，累計前九月已淨匯入325.54億美元。

金管會的外資淨匯出數字，是以外資投資台灣的「資產面」做計算，主要是外資投入本金的進出，與央行單純計算的「現金流」的盈餘匯出數字不同，被市場視為外資對台股基本面與政策環境的信心指標。