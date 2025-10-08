外匯存底衝破6,000億美元

中央銀行昨（7）日公布截至9月底我國外匯存底金額突破6,000億美元大關，達6,029.43億美元，較8月底增加55.13億美元，重返上升軌道並再創歷史新高。

央行指出，外資持續淨匯入、外匯存底投資收益穩定，以及匯率波動因素共同推升9月外匯存底規模。此外，9月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計1兆0397億美元，約當外匯存底172%同寫新高。

央行外匯局長蔡烱民表示，9月外資淨匯入金額約45億美元，帶動外匯市場資金回流。

不過部分交易日新台幣波動幅度較大，央行為維持市場秩序，曾適度進場買匯調節，也成為外匯存底增加的重要原因之一。

此外外匯存底投資運用收益，及主要貨幣對美元匯率變動，也進一步助攻外匯存底創高。

觀察9月主要貨幣變化，美元指數（DXY）持平於97.77。歐元升值0.52%、澳幣升值0.8%、瑞士法郎升值0.66%、新台幣升值0.17%；英鎊貶值0.47%、加幣貶值1.15%、日圓貶值1.04%，人民幣則小幅持平微貶。整體而言，各貨幣波動幅度不大，呈漲跌互見格局。

主要國家外匯存底方面，前三名依次為：中國大陸截至8月底增至3.3222兆美元，日本9月底增至1.1487兆美元；瑞士8月底增至8,928億美元；台灣外匯存底穩居全球第四位。