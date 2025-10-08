股匯脫鉤 台幣貶破30.5

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

新台幣對美元匯率昨（7）日盤中劇烈震盪，早盤一度貶至30.55元，隨後隨台股登高而升抵30.34元，午後又反轉走弱，終場收在30.52元、貶值1.02角，連續二個交易日收黑，成交量為15.81億美元。

相較台股大漲450點、收27,211點新高，新台幣重貶1.02角，呈現股匯不同調。

近期台股屢創新高，但台幣並未同步強升。央行外匯局長蔡烱民指出，9月下旬Fed啟動降息後，美國科技股持續上攻、頻創新高，台股同步受到激勵，新台幣9月下旬來也呈升值趨勢。整體而言，股匯走勢方向一致，只是升值幅度相對溫和，主因美元仍強於預期。

蔡烱民分析，市場原先預期Fed將持續維持寬鬆基調，使美元在7、8月間走弱，但9月下旬Fed釋出「風險管理式降息」訊號後，市場解讀偏鷹，美元因此獲得支撐。連假期間，歐洲因政治不確定性使歐元偏弱，日本自民黨總裁選舉結果出爐後，日圓兌美元更貶破150。反觀美國經濟基本面仍強勁、科技股頻創新高，資金回流美元資產成為主流趨勢。

他指出，近期逢大陸與南韓金融市場休市，美國政府停擺，重要經濟數據暫未公布，市場轉趨觀望。美元受此相對穩定環境支撐，使得亞幣短線承壓，新台幣匯率也呈現震盪整理格局。

外界關注美國政府關門風險，蔡烱民表示，雖歷史上確實曾導致評等機構將美國主權信用展望列入「負向」觀察，但這次情況相對穩定。三大國際信評機構目前均未釋出負面訊號，顯示市場普遍預期美國國會最終仍會達成協議，對全球金融市場的影響有限。

