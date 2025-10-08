黃金存摺買賣量 明顯增加

金價飆漲，臺銀黃金存摺昨（7）日開盤價寫下每公克3,916元新高。銀樓黃金牌價亦達14,990新天價，業者透露近日買進客人多數金額在5萬元以內，但拿家中黃金來賣的動輒6、70萬，最高紀錄拿逾3公斤金條、入袋千萬現金。

業者坦言，在黃金天價的此刻，維持大量現金流是一大挑戰，有時甚至需用房屋融資調度資金。

不過，近期指標行庫的黃金存摺買賣情形中，買賣量均明顯增加，但客戶買進略大於賣出，顯示投資人仍看多黃金後市。

實體黃金市場方面，銀樓業者則指出，近期市況是買的重量輕、賣的重量高，買進重量多在1錢或2錢，戒指或金豆等，金額5萬元以內，但獲利了結的動輒數十萬，3兩到5兩很多，如5兩金飾就近70萬元。

臺銀貴金屬部經理、「黃金王子」楊天立表示，金價趨勢與整體市場環境近期未有重大變化，目前主要機構對明年上半年仍持樂觀態度。他預期國際金價每英兩上攻4,200美元，而部分國家機構甚至預測上看5,000美元。

業者透露，近期最高紀錄接到超過3公斤金條賣出，價值破千萬，因為現在1公斤就要價近400萬元，尤其，很多民眾在1990年代買進，當年1公斤僅20餘萬元，累積下來「有三、五公斤正常」，現在獲利可觀，自然會獲利了結。且台灣民間「藏金量」驚人，近兩年黃金上漲，但民眾手中的黃金仍未賣完，持續有賣出量能，業者多認為民眾持有的黃金絕對超過央行。