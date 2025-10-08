快訊

「挖土機超人」辭世 曾說救災沒完成不回桃園 他記錄林鴻森最後的溫柔

黃金存摺買賣量 明顯增加

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

金價飆漲，臺銀黃金存摺昨（7）日開盤價寫下每公克3,916元新高。銀樓黃金牌價亦達14,990新天價，業者透露近日買進客人多數金額在5萬元以內，但拿家中黃金來賣的動輒6、70萬，最高紀錄拿逾3公斤金條、入袋千萬現金。

業者坦言，在黃金天價的此刻，維持大量現金流是一大挑戰，有時甚至需用房屋融資調度資金。

不過，近期指標行庫的黃金存摺買賣情形中，買賣量均明顯增加，但客戶買進略大於賣出，顯示投資人仍看多黃金後市。

實體黃金市場方面，銀樓業者則指出，近期市況是買的重量輕、賣的重量高，買進重量多在1錢或2錢，戒指或金豆等，金額5萬元以內，但獲利了結的動輒數十萬，3兩到5兩很多，如5兩金飾就近70萬元。

臺銀貴金屬部經理、「黃金王子」楊天立表示，金價趨勢與整體市場環境近期未有重大變化，目前主要機構對明年上半年仍持樂觀態度。他預期國際金價每英兩上攻4,200美元，而部分國家機構甚至預測上看5,000美元。

業者透露，近期最高紀錄接到超過3公斤金條賣出，價值破千萬，因為現在1公斤就要價近400萬元，尤其，很多民眾在1990年代買進，當年1公斤僅20餘萬元，累積下來「有三、五公斤正常」，現在獲利可觀，自然會獲利了結。且台灣民間「藏金量」驚人，近兩年黃金上漲，但民眾手中的黃金仍未賣完，持續有賣出量能，業者多認為民眾持有的黃金絕對超過央行。

金價 銀樓

延伸閱讀

各國央行續買黃金！華爾街大咖預言：金價5年內漲破每英兩1萬美元

國際金價距4000美元僅一步之遙 法人估本月有望上看4100美元

金價攻上4000美元創新高 深圳水貝、香港湧現購金人潮

金價「異常飆漲」之下 澳洲黃金出口將首度超越液化天然氣

相關新聞

壽險保費連三月淨流入 顯示本業收入逐步恢復

保發中心統計，今年8月壽險業總保費收入1,901.93億元，保險給付金額僅1,768.76億元、是2024年3月以來近一...

9月外資匯入、買超台股創高

金管會昨天公布九月外資買超上市櫃股票統計，買超金額一八○○點六九億元，創二○二一年以來單月第六大買超，也是歷年九月的第一...

股匯脫鉤 台幣貶破30.5

新台幣對美元匯率昨（7）日盤中劇烈震盪，早盤一度貶至30.55元，隨後隨台股登高而升抵30.34元，午後又反轉走弱，終場...

外匯存底衝破6,000億美元

中央銀行昨（7）日公布截至9月底我國外匯存底金額突破6,000億美元大關，達6,029.43億美元，較8月底增加55.1...

黃金存摺買賣量 明顯增加

金價飆漲，臺銀黃金存摺昨（7）日開盤價寫下每公克3,916元新高。銀樓黃金牌價亦達14,990新天價，業者透露近日買進客...

委外規範升至法規層級

為確保保險業委外作業品質並保障客戶權益，金管會保險局研擬將保險業委外規範升格至法規命令層級，升格後主要差異是新辦法增訂保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。