海外投資熱 台新Woojii讓複委託變簡單

海外投資熱，帶動國內複委託交易規模持續成長，台新證券鎖定國人海外投資需求，提供複委託服務全方位選擇，客戶可透過台新證券Woojii App輕鬆投資美股、日股等熱門市場；另外，即日起前往台新證券官網測試你的富豪特質，還有機會抽中美國、日本雙人行來回機票抵用金。

根據證券商公會統計，去年整體複委託交易金額新台幣7.84兆元，創歷史新高；今年2月複委託交易金額達新台幣7,929.89億元，改寫單月新高紀錄，顯示國內複委託市場逐漸成長中。

台新證券表示，台新證券Woojii App首頁即可迅速掌握不同市場、不同投資商品的庫存總市值、未實現損益等重要資訊，直覺式的操作介面，不論是定期定額長線投資或是混搭海外股票、債券，都能透過台新證券Woojii App搞定。

另外，台新證券瞄準國人對於複委託、海外旅遊的需求，即日起到11月30日止，只要前往台新證券官網測試你與哪位知名富豪擁有相同特質，完成測驗即可獲得專屬狗狗金幣插畫，解鎖指定任務還有機會抽中美國、日本雙人行機票抵用金。

台新證券表示，盼能透過簡單有趣的線上測驗，推廣複委託這項便利的海外投資服務，更多活動詳情請上台新證券官網查詢：https://tssmk.com/n6KGW。