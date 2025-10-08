玉山金前九月獲利創高

玉山金控（2884）昨（7）日公布前九月累計稅後純益262.02億元，創歷年同期獲利最高，較去年同期增加25.51%，EPS為1.62元；元大金前九月稅後純益266.95億元，年減1.5%，EPS為2元。

玉山金控昨日公布9月自結盈餘，單月稅後純益28.97億元，累計稅後純益262.02億元，創歷年同期獲利最高，較去年同期增加25.51%，EPS為1.62元。玉山金控前九月獲利已超越去年全年稅後獲利261億元，整體獲利動能強勁，各子公司累積獲利皆優於去年同期。

今年以來玉山金每月獲利均維持創新高表現，獲利基盤穩步擴大，各子公司表現良好，銀行、證券、創投及投信前九月累積獲利皆優於去年同期，其中核心子公司玉山銀行各項業務穩健成長，淨利息收入年成長18.9%，續創歷年同期新高。

玉山銀行單月稅後純益26.81億元，較上月增加8.2%，前九月累計稅後純益252.28億元，較去年同期增加29.6%，並已超越去年全年獲利；玉山證券累積稅後純益17.73億元；玉山創投累積稅後純益1.93億元；保德信投信1.3億元，由於玉山金是於7月1取得保德信投信91.2%持股，9月依持股比例認列投資利益0.07億元，累計認列利益0.43億元。

元大金方面，台股9月日均量達6,442億元，創下今年新高，帶動元大證券經紀手收，稅後純益為24.79億元。銀行主要獲利來源為利息淨收益及財管手收，稅後純益為9.48億元。而人壽9月經常性收益持續提升，但由於新契約業務量顯著成長，致保單相關首年成本上升；避險成本持續高昂，使當月稅後純損3.4億元。