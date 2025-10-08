快訊

玉山金前九月獲利創高

經濟日報／ 記者林勁傑任珮云／台北報導

玉山金控（2884）昨（7）日公布前九月累計稅後純益262.02億元，創歷年同期獲利最高，較去年同期增加25.51%，EPS為1.62元；元大金前九月稅後純益266.95億元，年減1.5%，EPS為2元。

玉山金控昨日公布9月自結盈餘，單月稅後純益28.97億元，累計稅後純益262.02億元，創歷年同期獲利最高，較去年同期增加25.51%，EPS為1.62元。玉山金控前九月獲利已超越去年全年稅後獲利261億元，整體獲利動能強勁，各子公司累積獲利皆優於去年同期。

今年以來玉山金每月獲利均維持創新高表現，獲利基盤穩步擴大，各子公司表現良好，銀行、證券、創投及投信前九月累積獲利皆優於去年同期，其中核心子公司玉山銀行各項業務穩健成長，淨利息收入年成長18.9%，續創歷年同期新高。

玉山銀行單月稅後純益26.81億元，較上月增加8.2%，前九月累計稅後純益252.28億元，較去年同期增加29.6%，並已超越去年全年獲利；玉山證券累積稅後純益17.73億元；玉山創投累積稅後純益1.93億元；保德信投信1.3億元，由於玉山金是於7月1取得保德信投信91.2%持股，9月依持股比例認列投資利益0.07億元，累計認列利益0.43億元。

元大金方面，台股9月日均量達6,442億元，創下今年新高，帶動元大證券經紀手收，稅後純益為24.79億元。銀行主要獲利來源為利息淨收益及財管手收，稅後純益為9.48億元。而人壽9月經常性收益持續提升，但由於新契約業務量顯著成長，致保單相關首年成本上升；避險成本持續高昂，使當月稅後純損3.4億元。

玉山 投信 利息

壽險保費連三月淨流入 顯示本業收入逐步恢復

保發中心統計，今年8月壽險業總保費收入1,901.93億元，保險給付金額僅1,768.76億元、是2024年3月以來近一...

9月外資匯入、買超台股創高

金管會昨天公布九月外資買超上市櫃股票統計，買超金額一八○○點六九億元，創二○二一年以來單月第六大買超，也是歷年九月的第一...

股匯脫鉤 台幣貶破30.5

新台幣對美元匯率昨（7）日盤中劇烈震盪，早盤一度貶至30.55元，隨後隨台股登高而升抵30.34元，午後又反轉走弱，終場...

外匯存底衝破6,000億美元

中央銀行昨（7）日公布截至9月底我國外匯存底金額突破6,000億美元大關，達6,029.43億美元，較8月底增加55.1...

黃金存摺買賣量 明顯增加

金價飆漲，臺銀黃金存摺昨（7）日開盤價寫下每公克3,916元新高。銀樓黃金牌價亦達14,990新天價，業者透露近日買進客...

委外規範升至法規層級

為確保保險業委外作業品質並保障客戶權益，金管會保險局研擬將保險業委外規範升格至法規命令層級，升格後主要差異是新辦法增訂保...

