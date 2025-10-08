快訊

「挖土機超人」辭世 曾說救災沒完成不回桃園 他記錄林鴻森最後的溫柔

公司、金融債發行額衝高 顯示 Fed 降息效應擴散至資本市場

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
聯準會降息開啟全球資金新循環，非美貨幣升值趨勢有助吸引資金回流亞洲，新台幣匯價回升可降低外債償還壓力，企業提前鎖定低利籌資時機。 聯合報系資料照片
聯準會降息開啟全球資金新循環，非美貨幣升值趨勢有助吸引資金回流亞洲，新台幣匯價回升可降低外債償還壓力，企業提前鎖定低利籌資時機。 聯合報系資料照片

聯準會降息開啟全球資金新循環，非美貨幣升值趨勢有助吸引資金回流亞洲，新台幣匯價回升可降低外債償還壓力，企業提前鎖定低利籌資時機。根據櫃買中心最新統計，9月公司債及金融債合計發行規模高達新台幣2,057億元，創史上單月新高，顯示降息效應正快速擴散至資本市場。

市場預期2026年上半年仍維持寬鬆環境，企業發債熱潮可望延續至年底，台灣公司債和金融債市場規模有機會再創新高。

9月公司債市場熱度空前，幾乎所有產業龍頭均積極進場，包括台積電（2330）、台塑、中鋼、中油、台電、國泰金等傳產與科技大廠，全數加入發債行列，金控業者為充實營運資金及償還借款，也同步擴大籌資規模，9月發行金融債的業者包括：中信銀、元大銀、土銀、王道銀及上海銀和輸出入銀行等。

整體來看，企業發債熱潮帶動市場資金流動性活絡，反映企業對未來景氣持續復甦的信心。

公司債方面，台積電9月單月發債規模高達178億元居冠，台電以166億元居次，中油發出140億元、台塑100億元、中鋼78億元，均屬大型企業指標性籌資案，9月合計公司債共發行了1,575億元。

金融債方面，9月以中信銀發行219.5億元金額最高，其次包括土銀的90億元和輸出入銀行的86億元和上海銀行的84.5億元等，合計單月共發行了582億元。

利率方面，隨著美國啟動降息循環、國內資金環境轉趨寬鬆，企業發債利率同步下滑。中油5年期公司債票面利率降至1.7%，7年及10年期亦降至1.73%，顯示籌資成本顯著降低；其中，台塑5年期公司債100億元的票面利率為2.02%，報酬率相對偏高，吸引市場關注。

規模 中油 台積電

延伸閱讀

兆豐、合庫都撤了 中信銀看上這一點逆勢搶灘澳洲

降息周期正式開啟…00986B專家點名「金融債」成最大贏家

五接補件 可望重啟環評

支持國營事業！經濟部同意台電、台水、中油、台糖2025年調薪3.5%

相關新聞

壽險保費連三月淨流入 顯示本業收入逐步恢復

保發中心統計，今年8月壽險業總保費收入1,901.93億元，保險給付金額僅1,768.76億元、是2024年3月以來近一...

9月外資匯入、買超台股創高

金管會昨天公布九月外資買超上市櫃股票統計，買超金額一八○○點六九億元，創二○二一年以來單月第六大買超，也是歷年九月的第一...

股匯脫鉤 台幣貶破30.5

新台幣對美元匯率昨（7）日盤中劇烈震盪，早盤一度貶至30.55元，隨後隨台股登高而升抵30.34元，午後又反轉走弱，終場...

外匯存底衝破6,000億美元

中央銀行昨（7）日公布截至9月底我國外匯存底金額突破6,000億美元大關，達6,029.43億美元，較8月底增加55.1...

黃金存摺買賣量 明顯增加

金價飆漲，臺銀黃金存摺昨（7）日開盤價寫下每公克3,916元新高。銀樓黃金牌價亦達14,990新天價，業者透露近日買進客...

委外規範升至法規層級

為確保保險業委外作業品質並保障客戶權益，金管會保險局研擬將保險業委外規範升格至法規命令層級，升格後主要差異是新辦法增訂保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。