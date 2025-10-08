公司、金融債發行額衝高 顯示 Fed 降息效應擴散至資本市場

聯準會降息開啟全球資金新循環，非美貨幣升值趨勢有助吸引資金回流亞洲，新台幣匯價回升可降低外債償還壓力，企業提前鎖定低利籌資時機。根據櫃買中心最新統計，9月公司債及金融債合計發行規模高達新台幣2,057億元，創史上單月新高，顯示降息效應正快速擴散至資本市場。

市場預期2026年上半年仍維持寬鬆環境，企業發債熱潮可望延續至年底，台灣公司債和金融債市場規模有機會再創新高。

9月公司債市場熱度空前，幾乎所有產業龍頭均積極進場，包括台積電（2330）、台塑、中鋼、中油、台電、國泰金等傳產與科技大廠，全數加入發債行列，金控業者為充實營運資金及償還借款，也同步擴大籌資規模，9月發行金融債的業者包括：中信銀、元大銀、土銀、王道銀及上海銀和輸出入銀行等。

整體來看，企業發債熱潮帶動市場資金流動性活絡，反映企業對未來景氣持續復甦的信心。

公司債方面，台積電9月單月發債規模高達178億元居冠，台電以166億元居次，中油發出140億元、台塑100億元、中鋼78億元，均屬大型企業指標性籌資案，9月合計公司債共發行了1,575億元。

金融債方面，9月以中信銀發行219.5億元金額最高，其次包括土銀的90億元和輸出入銀行的86億元和上海銀行的84.5億元等，合計單月共發行了582億元。

利率方面，隨著美國啟動降息循環、國內資金環境轉趨寬鬆，企業發債利率同步下滑。中油5年期公司債票面利率降至1.7%，7年及10年期亦降至1.73%，顯示籌資成本顯著降低；其中，台塑5年期公司債100億元的票面利率為2.02%，報酬率相對偏高，吸引市場關注。