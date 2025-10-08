民銀搶進澳洲 公銀瘦身

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君黃于庭／台北報導

金管會昨（7）日宣布，核准中信銀將澳洲雪梨辦事處升格為分行，一旦獲澳洲主管機關同意後，台資銀行在澳洲設分行將邁向第十家。這是繼兆豐銀、合庫相繼裁撤墨爾本分行後，首見有銀行逆勢進軍澳洲，呈現行庫瘦身、民營搶進的鮮明對比。

銀行局副局長王允中說，兆豐與合庫撤出墨爾本，屬海外策略調整與據點挪移，兩家行庫仍保有雪梨或布里斯本分行；中信銀也是鎖定國民生產毛額最大、人口最多的雪梨做升格分行，顯示國銀對澳洲市場信心不減。

目前澳洲共有兆豐、玉山、一銀、台企銀、台新、華銀、合庫、土銀、臺銀等九家銀行設有14家分行，若中信銀雪梨分行順利核准，將成為第十家設澳洲分行的台資銀行。

行庫主管分析，澳洲三大金融城市雪梨、布里斯本、墨爾本分工明確：雪梨為國際聯貸重鎮，布里斯本以自貸為主，唯獨墨爾本客群重疊、獲利偏低，維持三地營運反而稀釋資源、墊高成本。兆豐與合庫集中布局兩大城市，可提升整體資本效率。

王允中指出，金管會10月初已核准兆豐銀裁撤墨爾本分行，合庫尚未送件。裁撤後，兆豐在澳洲仍有雪梨、布里斯本據點，合庫則留守雪梨，並非全面撤守。

相較澳洲市場分化，緬甸市場則呈全面退潮。據金管會統計，第一銀、合庫、彰銀及台企銀等四家行庫已全面啟動仰光辦事處裁撤，其中除彰銀仍審核中外，其餘三家均獲金管會核准。

行庫高層坦言，仰光人才難尋、升格分行不易，加上政變後政經風險升高、放款需求有限，難支撐長期營運成本，目前僅兆豐、國泰世華與玉山三家銀行仍維持仰光分行。

整體而言，隨著全球政經風險與資本成本升高，國銀海外布局正從「插旗式擴張」轉向「精準布局」。澳洲市場成為資本再配置的新焦點，緬甸則進入有序撤守階段，台資銀行海外經營正邁入質量並重的新局。

澳洲 雪梨 墨爾本

