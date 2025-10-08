壽險保費連三月淨流入 顯示本業收入逐步恢復

保發中心統計，今年8月壽險業總保費收入1,901.93億元，保險給付金額僅1,768.76億元、是2024年3月以來近一年半新低，單月保費淨流入金額為133.17億元，已連三月呈現保費淨流入，顯示壽險業本業收入已在市場信心恢復下逐步恢復。

壽險業者指出，保險給付金額減少主因是解約現象比過去數月更低所致，預估未來美國聯準會持續降息，過去解約美元保單的現象應會持續減少。

從單月總保費收入來看，今年8月1,901.93億元，是自去年11月以來新低，今年單月保費收入同樣低於2,000億元的有4、5月，主要是受到川普關稅政策衝擊，其他月份都站穩2,000億元以上，且6月總保費收入達2,581.41億元，創今年新高。

壽險高層分析，5、6月有較多保險公司推出分紅保單和投資型保單，銷售效益陸續在6、7月發酵，推升當期保費收入，至於8月回落，則是因為前兩個月的基期偏高所致。

分析保險給付金額變動，今年8月1,768.76億元創近一年半新低，一家壽險主管指出，主因還是解約現象較過去數月緩解許多所致；另一家壽險高層則表示，保險給付金額減少與解約減少有關，主要是美國聯準會降息因素確定後，美元保單宣告利率又幾乎貼近10年期美債，使得保戶解約保單、貸款套利誘因消失，自然少了解約現象，至於其他如理賠給付等項目則沒有大的變動。