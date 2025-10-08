委外規範升至法規層級

為確保保險業委外作業品質並保障客戶權益，金管會保險局研擬將保險業委外規範升格至法規命令層級，升格後主要差異是新辦法增訂保險業可委託土地登記相關稅務處理、不可委託保險經紀人收保費，以及委外契約需訂有契約期限，違者將處以最高1,200萬元罰鍰，預計年底前上路。

保險局副局長蔡火炎昨（7）日表示，此次提升保險業作業委外規範的位階至法規命令層級，主因是參考銀行作業委外規定，希望藉此與銀行做法一致以強化規範，在提升層級前，違規僅處以糾正，除非違反內控才能額外開罰，提升位階後，根據保險法第171條之1規定，違法可處以60萬到最高1,200萬元罰鍰，處罰效力比過去更明確且嚴格，不過該辦法不會對保戶有直接影響。