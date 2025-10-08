快訊

「挖土機超人」辭世 曾說救災沒完成不回桃園 他記錄林鴻森最後的溫柔

委外規範升至法規層級

經濟日報／ 記者黃于庭廖珮君／台北報導

為確保保險業委外作業品質並保障客戶權益，金管會保險局研擬將保險業委外規範升格至法規命令層級，升格後主要差異是新辦法增訂保險業可委託土地登記相關稅務處理、不可委託保險經紀人收保費，以及委外契約需訂有契約期限，違者將處以最高1,200萬元罰鍰，預計年底前上路。

保險局副局長蔡火炎昨（7）日表示，此次提升保險業作業委外規範的位階至法規命令層級，主因是參考銀行作業委外規定，希望藉此與銀行做法一致以強化規範，在提升層級前，違規僅處以糾正，除非違反內控才能額外開罰，提升位階後，根據保險法第171條之1規定，違法可處以60萬到最高1,200萬元罰鍰，處罰效力比過去更明確且嚴格，不過該辦法不會對保戶有直接影響。

保險 命令 開罰

延伸閱讀

保險業注意！委外辦法提升至法規命令層級 違者最高罰1200萬元

外箱 MIT、內裝 MIC 基隆關籲確認產地標示合規

拿工業級雙氧水加工？百威公司黑心豬大腸流向4縣市 已攔截逾2公噸

工業雙氧水漂白豬大腸 專家：當心吃下重金屬傷身

相關新聞

壽險保費連三月淨流入 顯示本業收入逐步恢復

保發中心統計，今年8月壽險業總保費收入1,901.93億元，保險給付金額僅1,768.76億元、是2024年3月以來近一...

9月外資匯入、買超台股創高

金管會昨天公布九月外資買超上市櫃股票統計，買超金額一八○○點六九億元，創二○二一年以來單月第六大買超，也是歷年九月的第一...

股匯脫鉤 台幣貶破30.5

新台幣對美元匯率昨（7）日盤中劇烈震盪，早盤一度貶至30.55元，隨後隨台股登高而升抵30.34元，午後又反轉走弱，終場...

外匯存底衝破6,000億美元

中央銀行昨（7）日公布截至9月底我國外匯存底金額突破6,000億美元大關，達6,029.43億美元，較8月底增加55.1...

黃金存摺買賣量 明顯增加

金價飆漲，臺銀黃金存摺昨（7）日開盤價寫下每公克3,916元新高。銀樓黃金牌價亦達14,990新天價，業者透露近日買進客...

委外規範升至法規層級

為確保保險業委外作業品質並保障客戶權益，金管會保險局研擬將保險業委外規範升格至法規命令層級，升格後主要差異是新辦法增訂保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。