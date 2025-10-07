自然人憑證開戶恢復辦理了嗎？金管會：這17家10月底前全面恢復

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
自然人憑證示意圖。聯合報系資料照
自然人憑證示意圖。聯合報系資料照

先前多家銀行為防詐而暫停受理以自然人憑證方式開立數位存款帳戶，經金管會與銀行公會研擬配套措施後，銀行局副局長王允中7日表示，截至今年9月底，原17家暫停受理的銀行中，已有16家恢復辦理自然人憑證開戶，且有半數以上搭配他行存款帳戶強化身份驗證，僅剩元大銀行預計於10月底完成復辦，至於警示帳戶增減情形則需再持續關注。

今年中銀行曾因民眾被詐騙自然人憑證，遭詐團濫用自然人憑證開立數位存款帳戶機制，導致警示帳戶攀升，因而有銀行陸續停止受理自然人憑證開戶，不過，金管會並不鼓勵「去風險化」的作法，6月中金管會與銀行公會開會討論後，擬訂出自然人憑證搭配三種身份驗證方式的配套措施，包含視訊驗證、他行存款帳戶驗證、電信驗證等，並要求業者三個月恢復辦理。

王允中表示，截至今年9月底，已有16家銀行恢復自然人憑證開戶服務，包含臺銀、土銀、合庫銀、一銀、華南銀、彰銀、北富銀、高雄銀、兆豐銀、臺企銀、京城銀、華泰銀、陽信銀、聯邦銀、玉山銀，以及台新銀，另外，元大銀預計在今年10月底恢復辦理，共計17家銀行陸續全面恢復。

由於視訊驗證在系統修改和人力方面存在挑戰，因此多數銀行仍以他行驗證為主。王允中說明，約有半數以上的銀行採用他行存款帳戶資料來強化身份驗證，且公股銀和民營銀行都有，至於視訊或電信驗證也有銀行採用，自然人憑證搭配上述身份驗證方式後，對於警示帳戶的控管一定會優於過往，至於警示帳戶增減情況則需再持續關注。

相關新聞

史上最強前三季！外資淨匯入325億美元 金管會說是這原因

金管會公布2025年9月外資淨匯入91.6億美元，寫史上第六大量，約折合新台幣2,791億元（以月底匯率30.469元計...

獨／保險局召全體壽險業者開會 接軌措施有三大新結論

據知情人士指出，保險局今日下午2點半召全體壽險業者開會討論接軌ICS新制，歷經2個多小時的會議之後，有提出三大新結論，其...

股匯兩樣情…台股衝破2萬7 台幣重貶1.02角收30.52元

股匯兩樣情，台股受惠於AI熱潮延燒，今天攻克27000點大關，再造新猷，新台幣匯率卻是大幅震盪，盤中高低差逾2角，收盤收...

兆豐、合庫都撤了 中信銀看上這一點逆勢搶灘澳洲

金管會7日宣布，核准中信銀將澳洲雪梨辦事處升格為分行，一旦獲澳洲主管機關同意後，台資銀行在澳洲設分行將邁向第十家。這是繼...

17家銀行停辦自然人憑證開立數存戶 9月底16家全面復辦

先前喧騰一時的為了阻詐而使17家銀行暫停受理自然人憑證開立數位帳戶風波可望落幕。金管會今日宣布盤點結果，至9月底止已有1...

公股銀行海外撤點大公開 6行庫向金管會申請裁撤據點

公股銀行掀海外據點整併潮。金管會今日首度對外公開目前大型公股行庫申請撤點的情況，範圍遍及澳洲、緬甸、大陸及歐陸，8家公股...

