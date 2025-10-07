快訊

「好小子」顏正國驚傳肺腺癌病逝 衛福部籲注意肺部7大「求救信號」

再下一城！家寧爸媽告Andy不起訴 新北地檢署曝原因

晶片五五分？賴總統喊話川普「台美利益相扣」 外媒揭矽盾奏效有3關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

保險業注意！委外辦法提升至法規命令層級 違者最高罰1200萬元

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
金管會保險局研擬將「保險業作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法」取代現行的注意事項，把保險業委外規範從行政規則提升到法規命令層級，預計今年底前上路。左起為保險局副局長蔡火炎、金管會主秘林志吉、銀行局副局長王允中、證期局副局長高晶萍。記者黃于庭／攝影
金管會保險局研擬將「保險業作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法」取代現行的注意事項，把保險業委外規範從行政規則提升到法規命令層級，預計今年底前上路。左起為保險局副局長蔡火炎、金管會主秘林志吉、銀行局副局長王允中、證期局副局長高晶萍。記者黃于庭／攝影

為確保委外作業品質並保障客戶權益，金管會保險局研擬將「保險業作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法」取代現行的注意事項，把保險業委外規範從行政規則提升到法規命令層級，兩者內容主要差異是新辦法增訂保險業可委託土地登記相關稅務處理、不可委託保險經紀人收保費，以及委外契約需訂有契約期限，違者將處以最高1,200萬元罰鍰，預計年底前上路。

保險局副局長蔡火炎7日表示，此次提升保險業作業委外規範的位階至法規命令層級，主因是參考銀行作業委外規定，希望藉此與銀行做法一致以強化規範。在提升層級前，違規僅處以糾正，除非違反內控才能額外開罰；提升位階後，根據《保險法》第171條之一規定，違法可處以60萬到最高1,200萬元罰鍰，處罰效力比過去更明確且嚴格，不過該辦法不會對保戶有直接影響。

新辦法刪除保險業委託保險經紀人收取保費，蔡火炎說明，主因是保險經紀人是基於被保險人的利益協助要保人訂立保險契約，角色較像是要保人的代理人，而保險代理人則是代理保險公司進行保險契約招攬，保險業者建議，在授權收取保費方面，只需保留保險代理人，因此將保經代收保費刪除。

至於新辦法強調委外契約需有契約期限，蔡火炎表示，2010年就已有要求保險業者的委外契約需有期限，若無期限就要修正契約，因此新辦法第九條特別將委外契約需訂有契約期限作為應記載事項，期限長短則回歸雙方約定為主，但保險業者委外契約以約定一年居多，若一年到期還有委託需求，可在到期前重新簽訂契約。他補充，幾乎每一家產、壽險公司都會簽訂委外契約，如保單發單或是要保書等資料輸入等。

蔡火炎表示，該辦法草案共21條，為了比照銀行業作業委外辦法的位階，《保險法》於今年6月18日由總統修正發布《保險法》第148條之三規定後，公布後六個月內要把子法訂出來，因此把握時間預告辦法草案，近期將正式預告並搜集各方意見，預計最晚今年底前將上路。

保險 保費 壽險公司

延伸閱讀

金融三業8月獲利1,175億 月增8.3%…攀近五年同期高點

樺加沙重創南花蓮　災區勞保災保就保免半年保費

保單大變革！保費、保額不再鎖20年 壽險「去保證化」時代來了

救災總協調層級過低？ 李鴻源：次長層級挺好的

相關新聞

史上最強前三季！外資淨匯入325億美元 金管會說是這原因

金管會公布2025年9月外資淨匯入91.6億美元，寫史上第六大量，約折合新台幣2,791億元（以月底匯率30.469元計...

獨／保險局召全體壽險業者開會 接軌措施有三大新結論

據知情人士指出，保險局今日下午2點半召全體壽險業者開會討論接軌ICS新制，歷經2個多小時的會議之後，有提出三大新結論，其...

股匯兩樣情…台股衝破2萬7 台幣重貶1.02角收30.52元

股匯兩樣情，台股受惠於AI熱潮延燒，今天攻克27000點大關，再造新猷，新台幣匯率卻是大幅震盪，盤中高低差逾2角，收盤收...

兆豐、合庫都撤了 中信銀看上這一點逆勢搶灘澳洲

金管會7日宣布，核准中信銀將澳洲雪梨辦事處升格為分行，一旦獲澳洲主管機關同意後，台資銀行在澳洲設分行將邁向第十家。這是繼...

17家銀行停辦自然人憑證開立數存戶 9月底16家全面復辦

先前喧騰一時的為了阻詐而使17家銀行暫停受理自然人憑證開立數位帳戶風波可望落幕。金管會今日宣布盤點結果，至9月底止已有1...

公股銀行海外撤點大公開 6行庫向金管會申請裁撤據點

公股銀行掀海外據點整併潮。金管會今日首度對外公開目前大型公股行庫申請撤點的情況，範圍遍及澳洲、緬甸、大陸及歐陸，8家公股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。