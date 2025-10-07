快訊

17家銀行停辦自然人憑證開立數存戶 9月底16家全面復辦

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
17家銀行停辦自然人憑證開立數存戶，9月底16家全面復辦。聯合報系資料照
17家銀行停辦自然人憑證開立數存戶，9月底16家全面復辦。聯合報系資料照

先前喧騰一時的為了阻詐而使17家銀行暫停受理自然人憑證開立數位帳戶風波可望落幕。金管會今日宣布盤點結果，至9月底止已有16家銀行恢復受理，最後一家預計在10月恢復；銀行局副局長王允中指出，至少半數以上，即9家以上銀行採取他行存款帳戶驗證的方式。

王允中表示，銀行復辦的作法，目前主要搭配驗證其他銀行的存款帳戶強化身份驗證，或視訊，或電信驗證的方式來進行。先前停辦受理自然人憑證的17銀行，合計台銀、土銀、合庫、一銀、華銀、彰銀、北富銀、高雄銀、兆豐、台企銀、京城、華泰、陽信、聯邦、玉山、台新等16家銀行已恢復辦理，元大銀行則會在十月底恢復辦理。

金管會6月18日已召銀行公會和國銀開會研商，已要求銀行依照風險基礎強化措施之後，可以恢復開辦，同時更在6月25日已發函給停辦的銀行，明確指示銀行根據會議決議，儘快完成系統及作業的調整，而且要在三個月之內完成，銀行局亦在9月中旬起全面驗收各銀行恢復辦理的情況。

而在6月18日由銀行局召開的這場會議中，即邀集銀行業者、電信業者，和數發部、警政署開會，由於視訊補強的技術難度太高，因此當時會中就決定採取另外可再採取兩大措施，一是由電信業者提供門號驗證，另一種方式則是透過他行帳戶的該申請人的包括門號等個資來驗證，所以總共有3種措施可由國銀選擇來恢復辦理自然人憑證的數位帳戶申請。

據了解，為此，財金公司和台網公司將各自搭建平台，倘若是透過他行帳戶資料來核驗自然人憑證持有者的身份，就由財金公司作為提供資料的平台，而倘若是向電信業者索取該申辦人的門號來核驗身份，則可透過台網公司建立的平台來執行。

自然人憑證 平台 金管會

17家銀行停辦自然人憑證開立數存戶 9月底16家全面復辦

先前喧騰一時的為了阻詐而使17家銀行暫停受理自然人憑證開立數位帳戶風波可望落幕。金管會今日宣布盤點結果，至9月底止已有1...

