公股銀行海外撤點大公開 6行庫向金管會申請裁撤據點

公股銀行掀海外據點整併潮。金管會今日首度對外公開目前大型公股行庫申請撤點的情況，範圍遍及澳洲、緬甸、大陸及歐陸，8家公股行庫，有6家提出申請，比重高達四分之三，其中，合庫、彰銀、一銀、台企銀均提出裁撤仰光辦事處申請。

目前一銀、台企銀、合庫已獲金管會核准可裁撤仰光辦事處，彰銀的撤點申請在7日已獲銀行局收件，正在審查中。

除了國營的台銀、土銀之外，其他提出裁點申請的都為已民營化的公股行庫。合庫亦正要向金管會提出裁撤墨爾本分行的申請，而全體公股行庫裡，以海外據點最多的兆豐銀，提出的裁點申請也最多，包括了澳洲墨爾本分行、以及荷蘭的阿姆斯特丹分行、還有柬埔寨的金邊堆谷、桑園支行，和大金歐支行，以及大陸的蘇州吳江支行與崑山支行，遍及四大地區。

金管會今日也同意中信銀的雪梨辦事處升設為分行，並統計，截至目前為止，我國銀行在澳洲設立的分支機構共有3家代表人辦事處及14家分行，其中於雪梨設有3家代表人辦事處及6家分行。墨爾本則有二家分行分別為兆豐及合庫設點，布里斯本則有6家國銀設點，包括兆豐、玉山、一銀、台企銀、台新、土銀。

銀行局副局長王允中指出，目前有兆豐、玉山、台企銀、華銀、合庫、台銀等6家銀行設有雪梨分行，中信銀則為第7家分行。銀行局最新資料顯示，包括合庫、兆豐都有來申請撤銷墨爾本分行，王允中說明，主要因應海外布局策略，因此申請整併，並強調，即使兩家銀行裁撤墨爾本據點，但仍保留其他澳洲的據點，也顯示仍重視澳洲的布局。

銀行局也盤點，目前在澳洲設分行的國銀，共有9家銀行，包括了兆豐、玉山、一銀、台企銀、台新銀、華銀、合庫、台銀、土銀，合計設置14家分行，倘若未來中信銀完成分行設置，則是10家國銀在澳洲設分行，屆時合計共15家分行。

截至114年8月底，中國信託商業銀行已設立的海外分支機構包括：印尼、菲律賓、加拿大、美國、日本及泰國等6家子行；香港、九龍、新德里、卡圖帕克姆、紐約、東京、胡志明市、新加坡、上海、廣州、廈門及深圳分行等12家分行；曼谷、河內、北京、洛杉磯、吉隆坡、雪梨及仰光等7家代表人辦事處。