股匯兩樣情…台股衝破2萬7 台幣重貶1.02角收30.52元

中央社／ 台北7日電
新台幣匯率大幅震盪，盤中高低差逾2角，收盤收在30.52元，貶1.02角。聯合報系資料照
股匯兩樣情，台股受惠於AI熱潮延燒，今天攻克27000點大關，再造新猷，新台幣匯率卻是大幅震盪，盤中高低差逾2角，收盤收在30.52元，貶1.02角，台北及元太外匯市場總成交金額15.81億美元。

超微（AMD）與OpenAI達成AI晶片供應協議，帶動AI熱潮持續延燒，台積電今天盤中股價最高衝上新台幣1445元，續創新天價，率領台股一度大漲超過500點。終場集中市場指數大漲450.89點、收在27211.95點，成功攻克27000點大關。

台股氣勢如虹，新台幣匯率卻脫鉤，今天以30.46元開盤後，先是反映美元走強，匯價貶至盤中低點30.55元，而後因台股攻高、外資匯入，由貶翻升，觸及盤中高點30.34元，午後又震盪走弱，且貶勢持續擴大，終場收在30.52元。

外匯交易員說明，中秋連假期間，國際政局動盪，除了日本自民黨選出新總裁（黨主席）高市早苗，她被視為「安倍路線的繼承者」，日圓應聲貶破150大關，而法國總理閃辭，也讓歐元走疲，美元順勢彈升。

外匯交易員接著表示，新台幣匯市今天受到國際匯市波動以及外資進出等不同力道拉扯，因而震盪加劇，此外，儘管台股創高，外資僅小幅買超台股，須關注後續是否有獲利了結、反手匯出的跡象。

央行外匯局局長蔡烱民則認為，台灣股匯市不算脫鉤，只是美元沒有外界預期那麼弱，加上歐洲政局不穩，日圓也走貶，多少影響新台幣走勢，但從9月以來，台股創高的時期，新台幣大多偏升，但幅度沒那麼顯著，因為市場觀望氛圍仍未散去。

至於美國政府關門疑慮，蔡烱民表示，投資人普遍認為問題仍會解決，對金融市場影響不大。

