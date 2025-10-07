獨／保險局召全體壽險業者開會 接軌措施有三大新結論

據知情人士指出，保險局今日下午2點半召全體壽險業者開會討論接軌ICS新制，歷經2個多小時的會議之後，有提出三大新結論，其中，除了原本在11月15日作為過渡措施申請期限，現在改成延後至12月15日提出申請，另外一大重點則是今年未提出申請的，之後還會有一次可開放申請的機會，壽險圈解讀開放明年可繼續提出申請，以外資壽險受惠最大。

先前外商壽險即不斷發聲，認為絕大多數的本土業者，由於都有4%以上的高利保單，因此幾乎都會向金管會申請「淨資產過渡」等過渡措施，外商壽險也認為，雖然現在ICS是150%，但未來有可能因為匯率或股市的波動，馬上因為資產及負債要同步按公允價值評價，及會計科目的轉列，而使其ICS水準產生劇烈變化，例如若台幣匯率又大波動的話，ICS也有可能從150%跌至125%，甚至更低的結果，但這種情況，保險局已承諾，即使這次未提出申請，明年若需要仍可有申請一次的機會，作為對外商壽險所提出的「公平性」回應。

此外，高利保單可適用「淨資產過渡措施」的利率，已確定從6%降至4%，保險局已預定，會在10月14日正式對外發布全套的過渡措施方案。

至於股利發放的鬆綁，原則上倘若ICS因為申請過渡措施之後而達125%的部分，需要5年加速攤還若業者能順利完成，則在發放股利上，應可獲金管會同意。保險局長王麗惠也在會中承諾業者，倘若未來有市場不可控的突發變數，再度衝擊壽險業者的財務時，保險局將會隨時進行「滾動式檢討」。