快訊

顏正國驚傳逝世！9月最後身影曝光 粉絲直擊「瘦到不成人型」

獨／「好小子」顏正國爆驟逝！恩師朱延平驚吐7字

快訊／「好小子」顏正國驚傳過世！殯葬業爆：今下午4點撒手告別人間

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／保險局召全體壽險業者開會 接軌措施有三大新結論

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
保險局召全體壽險業者開會，接軌措施有三大新結論。聯合報系資料照
保險局召全體壽險業者開會，接軌措施有三大新結論。聯合報系資料照

據知情人士指出，保險局今日下午2點半召全體壽險業者開會討論接軌ICS新制，歷經2個多小時的會議之後，有提出三大新結論，其中，除了原本在11月15日作為過渡措施申請期限，現在改成延後至12月15日提出申請，另外一大重點則是今年未提出申請的，之後還會有一次可開放申請的機會，壽險圈解讀開放明年可繼續提出申請，以外資壽險受惠最大。

先前外商壽險即不斷發聲，認為絕大多數的本土業者，由於都有4%以上的高利保單，因此幾乎都會向金管會申請「淨資產過渡」等過渡措施，外商壽險也認為，雖然現在ICS是150%，但未來有可能因為匯率或股市的波動，馬上因為資產及負債要同步按公允價值評價，及會計科目的轉列，而使其ICS水準產生劇烈變化，例如若台幣匯率又大波動的話，ICS也有可能從150%跌至125%，甚至更低的結果，但這種情況，保險局已承諾，即使這次未提出申請，明年若需要仍可有申請一次的機會，作為對外商壽險所提出的「公平性」回應。

此外，高利保單可適用「淨資產過渡措施」的利率，已確定從6%降至4%，保險局已預定，會在10月14日正式對外發布全套的過渡措施方案。

至於股利發放的鬆綁，原則上倘若ICS因為申請過渡措施之後而達125%的部分，需要5年加速攤還若業者能順利完成，則在發放股利上，應可獲金管會同意。保險局長王麗惠也在會中承諾業者，倘若未來有市場不可控的突發變數，再度衝擊壽險業者的財務時，保險局將會隨時進行「滾動式檢討」。

壽險業 保險 台幣匯率 金管會

延伸閱讀

台新新光金赴歐洽談合作 將擴大 ESG 相關商品開發

台新新光金赴歐洽談合作 吳東亮次子 吳昕豪全程參與

新台幣貶值效應 壽險業資產規模重回36兆元

壽險業者不動產投資熱度攀升

相關新聞

獨／保險局召全體壽險業者開會 接軌措施有三大新結論

據知情人士指出，保險局今日下午2點半召全體壽險業者開會討論接軌ICS新制，歷經2個多小時的會議之後，有提出三大新結論，其...

央行外匯存底首破6000億美元創新高 匯銀主管分析主因是它

中央銀行今日公布9月外匯存底，首度突破6000億美元大關，增加55.13億美元，來到6029.43億美元，創下新高。

股匯兩樣情…台股衝破2萬7 台幣重貶1.02角收30.52元

股匯兩樣情，台股受惠於AI熱潮延燒，今天攻克27000點大關，再造新猷，新台幣匯率卻是大幅震盪，盤中高低差逾2角，收盤收...

公股銀行海外撤點大公開 6行庫向金管會申請裁撤據點

公股銀行掀海外據點整併潮。金管會今日首度對外公開目前大型公股行庫申請撤點的情況，範圍遍及澳洲、緬甸、大陸及歐陸，8家公股...

新台幣重貶1.02角 收30.52元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收30.52元，貶1.02角，成交金額11.05億美元

3大主因加持！央行外匯存底創新高 突破6000億美元

央行公布9月底我國外匯存底金額為6,029.43億美元，較上月底增加55.13億美元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。