央行外匯存底首破6000億美元創新高 匯銀主管分析主因是它

中央銀行今日公布9月外匯存底，首度突破6000億美元大關，增加55.13億美元，來到6029.43億美元，創下新高。

央行外匯局長蔡烱民表示，增加的主要原因是外匯存底投資收益，另外主要貨幣兌美元匯率變動，歐元升值0.52%，澳幣升0.8％，瑞士法郎升值0.66％，英鎊貶值0.47％，加幣貶1.15％，日圓貶1.04％。

根據證期局公布，外資上月匯入約90億美元，扣掉股利匯出等，統計外資應該淨匯入45億美元，蔡烱民說，有幾天波動比較大，所以央行有進場買匯調節。

匯銀主管認為，台股受到外資青睞，大量資金匯入買股，台幣升值壓力不小，央行為了避免匯價升值太快，勢必要進場買匯，是外匯存底激增的主因。

根據央行資料，各國外匯存底第一名為中國3兆3222億美元，日本的1兆1487億美元，瑞士為8928億美元，印度是5818億美元，香港為4078億美元，南韓為3912億美元。