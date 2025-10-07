快訊

央行外匯存底首破6000億美元創新高 匯銀主管分析主因是它

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
九月份外匯存底創新高，首度突破6000億美元大關，增加55.13億美元，來到6029.43億美元。聯合報系資料照
中央銀行今日公布9月外匯存底，首度突破6000億美元大關，增加55.13億美元，來到6029.43億美元，創下新高。

央行外匯局長蔡烱民表示，增加的主要原因是外匯存底投資收益，另外主要貨幣兌美元匯率變動，歐元升值0.52%，澳幣升0.8％，瑞士法郎升值0.66％，英鎊貶值0.47％，加幣貶1.15％，日圓貶1.04％。

根據證期局公布，外資上月匯入約90億美元，扣掉股利匯出等，統計外資應該淨匯入45億美元，蔡烱民說，有幾天波動比較大，所以央行有進場買匯調節。

匯銀主管認為，台股受到外資青睞，大量資金匯入買股，台幣升值壓力不小，央行為了避免匯價升值太快，勢必要進場買匯，是外匯存底激增的主因。

根據央行資料，各國外匯存底第一名為中國3兆3222億美元，日本的1兆1487億美元，瑞士為8928億美元，印度是5818億美元，香港為4078億美元，南韓為3912億美元。

央行 外匯 美元

相關新聞

新台幣重貶1.02角 收30.52元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收30.52元，貶1.02角，成交金額11.05億美元

3大主因加持！央行外匯存底創新高 突破6000億美元

央行公布9月底我國外匯存底金額為6,029.43億美元，較上月底增加55.13億美元。

高市早苗接任日本首相在即 日圓續貶恐向7月底低點150.71元邁進

匯市再度劇烈震盪，日圓兌美元再度貶破150大關，恐貶向前波7月底的低點150.71元兌1美元價位。市場普遍將此與日本即將...

三明治世代夾縫求生 「元元致富」投資型保單助攻家庭財務規劃

「三明治世代」肩負扶養雙親與撫育子女的雙重責任，雖然正值事業高峰期、收入相對穩定，但健康、體力與經濟壓力卻日益沉重。如何...

安倍經濟學回歸？高市早苗當選使日圓貶破150 國銀這樣看日圓走勢

日本自民黨總裁由高市早苗當選，臺銀日圓兌新台幣的現金賣出價從3日的0.2095貶值到7日剩下0.2053，日圓兌美元7日...

