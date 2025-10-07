金管會暨證券期貨周邊單位 「台灣周」10月15日盛大開幕

金管會今(2025)年10月15日舉行台灣周開幕式活動，為接下來的各項精彩活動揭開序幕，聯合證券周邊單位及產官學界，推出一系列論壇、座談及博覽會活動，以打造台灣成為亞洲資產管理中心政策，與各界集思廣益進行國際交流。

開幕式活動將邀請國際知名交易所、國際重量級資產管理機構、跨國金融集團及台灣產業龍頭等專家，從國際金融、跨境財富管理及企業實務等角度，分享台灣資本市場的優勢與未來契機，並藉由中華經濟研究院院長主持專題座談，邀集產業界與金融界代表共同與談，共同探討資本市場協助企業因應變局、掌握機會，開創新局。

同日下午，將舉辦台灣周重頭戲之一「亞洲資產管理中心論壇」，這次論壇將由金管會主委彭金隆開場，並邀請來自產業界、學界及政府機構的專家，共同探討台灣如何應對全球金融市場競爭，提升國際能見度與競爭力。論壇內容將涵蓋「亞洲資產管理中心政策推動成果」、「台灣吸引外國投資稅賦現況」以及「台灣發展亞洲資產管理中心的進展與挑戰」，就我國推動亞洲資產管理中心政策的過去、現在及未來進行剖析，並邀請重量級專業人士深入探討，凝聚各方共識。

此外，系列活動還包含各種政策、產業與投資面向。在商品創新與普惠金融方面，安排「亞洲資本市場高峰論壇」探討區域金融合作契機，同時於高雄舉辦「ETF投資博覽會」，協助民眾加深對商品特性與風險的理解，落實普惠金融。在創新媒合與企業成長層面，推出「亞洲創新盃」，以論壇與新創提案競賽結合，強化新創企業與資本市場的連結，培育創新資本動能。

ESG與公司治理議題則透過「台北公司治理論壇」及「IR & Engagement論壇」，深入交流企業永續與國際實務案例，提升企業與投資人對ESG的理解。最後，在政策延伸與市場動能上，舉辦「引導大眾資金投入公共建設論壇」及「資產管理國際化論壇」，促進公私協力，推動資產配置與財富管理創新。透過北高雙城的串聯與國際交流，台灣周將全面展現我國資本市場的韌性與潛力。

彭金隆指出，將台灣打造成亞洲資產管理中心，是行政院經發會重要的計畫之一。台灣擁有豐沛的民間資金，以及具國際競爭力的產業，這些都是躋身國際邁向未來的重要基礎。藉由台灣周向全球的投資人展示台灣的經濟實力。

2025台灣周活動將於10月15日至23日舉行，活動資訊參閱官方網站。