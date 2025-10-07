金管會領軍舉辦「台灣周」下周正式登場

金管會將在下周舉行「台灣周」開幕式活動，10月15日正式啟動，將聯合證券周邊單位及產官學界，推出一系列論壇、座談及博覽會活動，以打造台灣成為亞洲資產管理中心政策為重心，目前已有24000人次報名，包括140家國外的外資法人報名參加。

另外，亞洲那斯達克計畫將在20日正式啟動，證期局及證交所將召開記者會，接著21日也會為此再舉辦論壇。金管會主委彭金隆指出，將台灣打造成亞洲資產管理中心，是行政院經發會重要的計畫之一。台灣擁有豐沛的民間資金，以及具國際競爭力的產業，這些都是躋身國際邁向未來的重要基礎。藉由台灣週，將向全球的投資人展示臺灣的經濟實力。

相關活動的地點將分布在10月15日漢來舉行開幕儀式及座談會、16日上午在君悅舉辦公司治理論壇及寒舍艾美、金融研訓院亦有舉辦亞資中心論壇等，亦有在高雄舉辦，其中開幕式活動將邀請國際知名交易所、國際重量級資產管理機構、跨國金融集團及臺灣產業龍頭等專家，從國際金融、跨境財富管理及企業實務等角度，分享臺灣資本市場的優勢與未來契機，並藉由中華經濟研究院院長主持專題座談，邀集產業界與金融界代表共同與談，共同探討資本市場協助企業因應變局、掌握機會，開創新局。

金管會也在台灣周舉辦「亞洲資產管理中心論壇」，此次論壇將由彭金隆開場，邀請來自產業界、學界及政府機構的專家，共同探討台灣如何應對全球金融市場競爭，提升國際能見度與競爭力，論壇內容將涵蓋「亞洲資產管理中心政策推動成果」、「臺灣吸引外國投資稅賦現況」以及「臺灣發展亞洲資產管理中心的進展與挑戰」，就我國推動亞洲資產管理中心政策的過去、現在及未來進行剖析，並邀請重量級專業人士深入探討，凝聚各方共識。

此外，系列活動還包含各種政策、產業與投資面向。在商品創新與普惠金融方面，安排「亞洲資本市場高峰論壇」探討區域金融合作契機，同時於高雄舉辦「ETF投資博覽會」，協助民眾加深對商品特性與風險的理解，落實普惠金融。

金管會也將在創新媒合與企業成長層面，推出「亞洲創新盃」，以論壇與新創提案競賽結合，強化新創企業與資本市場的連結，培育創新資本動能。ESG與公司治理議題則透過「台北公司治理論壇」及「IR & Engagement論壇」，深入交流企業永續與國際實務案例，提升企業與投資人對ESG的理解。最後，在政策延伸與市場動能上，舉辦「引導大眾資金投入公共建設論壇」及「資產管理國際化論壇」，促進公私協力，推動資產配置與財富管理創新。透過北高雙城的串聯與國際交流，台灣週將全面展現我國資本市場的韌性與潛力。