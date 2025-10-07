數位轉型不再是選項！PwC 籲保險業擁抱 AI、打造科技韌性

PwC與金融創新研究中心（CSFI）發布最新《2025全球保險業風險調查報告》，業者最擔憂的五大風險依序為網路犯罪、人工智慧（AI）、科技變革、總體經濟與氣候變遷，其中，AI從上屆的第七名竄升至第二，反映出其在風險管理、倫理爭議及監管挑戰上的潛在衝擊迅速升溫；在台灣，則以利率與貿易障礙為首要風險，顯示國內外保險市場關注焦點明顯不同。

根據報告，全球共有42個地區、698位保險業人士，包含壽險、非壽險、再保險與仲介業參與調查，台灣受訪者的風險排序與全球呈現對比，台灣最關注的前五大風險依序為利率、貿易障礙、政治風險、投資績效及總體經濟。其中，美國升息節奏與信用評等變化，被視為牽動資產評價與新契約銷售的關鍵變數；而貿易障礙則被認為會衝擊航運險與商業責任險的保費收入，凸顯出口導向型產業的脆弱性。

在全球風險面向中，網路犯罪已連續三屆居首，象徵業界對資安威脅的高度警覺。PwC資誠金融產業服務營運長郭柏如指出，AI正引發典範轉移，其快速發展既帶來效率，也可能助長犯罪與倫理爭議，「保險業者必須在『嚴謹治理』與『積極擁抱AI』之間找到平衡，才能在風險與創新的天秤上站穩腳步。」

相較全球對科技與資安風險的高度重視，台灣在此領域的風險意識仍顯不足。報告顯示，全球受訪者將網路犯罪列為首要風險、AI為第二、科技風險為第三，但台灣業界分別僅排第13、第7與第11。雖然部分業者已開始關注勒索軟體與資料外洩等議題，整體資安防禦意識仍待提升。

資誠智能風險管理諮詢公司董事長張晉瑞提醒，金融業法規與競爭壓力日增，企業應導入AI治理架構，結合風險管理與永續策略，建立可查核的治理體系，才能兼顧法遵與效率。

除了科技挑戰，氣候變遷與監管改革也是台灣保險業面臨的雙重壓力。台灣將於2026年起正式採用IFRS 17「保險合約」與TW-ICS清償能力制度，改以公允價值衡量資產與負債，提升財報透明度與一致性。

資誠金融產業服務會計師施敏智指出，新制將影響業者的經營指標與資產負債管理機制，建議業者提前建立ALM（資產負債管理）機制，強化財務穩健與應變能力，以因應市場波動與制度轉型挑戰。

根據報告的「風險焦慮指數」與「應對準備度指數」，台灣保險業的焦慮程度高於全球平均（3.22 vs 3.14），但準備度卻低於全球（3.06 vs 3.27），顯示雖有風險意識，但在制度、技術與人才上仍有落差。

施敏智分析，2025年將是台灣保險業轉型與挑戰並行的一年，隨著超高齡社會來臨與長照需求攀升，保險業必須重新設計商品結構，運用AI與數據分析提供更個人化的保障與健康管理服務，才能在競爭中突圍。

郭柏如進一步指出，數位轉型已非選項，而是生存條件，政府推動的監理沙盒與金融科技創新平臺，提供業者試驗創新模式的空間，若能整合銀行、平台與異業資源，建立多元通路與生態圈，將有助觸及年輕族群與高齡族群、擴大市場滲透率，台灣保險業正處於制度改革、人口變遷與科技革新的關鍵交會點，如何在風險升高之際，培養韌性與創新力，將是決定未來競爭力的關鍵。