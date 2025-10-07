台企銀發行10年期無擔保次順位金融債券 額度10億元
臺企銀（2834）7日公告，補充說明董事會於114年4月16日通過之「114年度第一期長期無擔保次順位金融債券」發行案，確認本期債券發行額度為新臺幣10億元整，發行期間為10年。
根據公告資料，本期債券為長期無擔保次順位金融債券，不採總括申報方式，每張面額新臺幣1,000萬元整，依債券票面金額十足發行。發行期間為10年，自民國114年10月23日起至124年10月23日止，發行利率為固定年利率2.20%。
該債券無擔保品及發行保證人，不具轉換、交換或認股條件，亦無買回或賣回條款。代理還本付息機構為台企銀營業部，並委託輔導銷售顧問辦理相關發行事宜。
台企銀於公告中說明，本次募得資金將用於強化財務結構，提升風險承擔能力，以符合相關資金運用計畫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言