台企銀發行10年期無擔保次順位金融債券 額度10億元

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導

臺企銀（2834）7日公告，補充說明董事會於114年4月16日通過之「114年度第一期長期無擔保次順位金融債券」發行案，確認本期債券發行額度為新臺幣10億元整，發行期間為10年。

根據公告資料，本期債券為長期無擔保次順位金融債券，不採總括申報方式，每張面額新臺幣1,000萬元整，依債券票面金額十足發行。發行期間為10年，自民國114年10月23日起至124年10月23日止，發行利率為固定年利率2.20%。

該債券無擔保品及發行保證人，不具轉換、交換或認股條件，亦無買回或賣回條款。代理還本付息機構為台企銀營業部，並委託輔導銷售顧問辦理相關發行事宜。

台企銀於公告中說明，本次募得資金將用於強化財務結構，提升風險承擔能力，以符合相關資金運用計畫。

