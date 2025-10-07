亞資專網英文版2.0正式上線 打造更友善國際投資人入口網站

在金管會指導下，臺灣證券交易所統籌建置的「亞洲資產管理中心」專屬網站（ https://www.aamc.tw ）近期完成英文版2.0升級，正式提供完整的英文版網站資訊，展現更直觀、更貼近國際投資人需求的介面。亞資專網頁面設計強調資訊整合與使用體驗，不僅提供最新政策動態與市場觀點，更讓國際投資人能快速掌握臺灣金融市場的發展現況。

亞資專網展現台灣打造亞洲資產管理中心的願景。網站以「國際投資人友善」為設計核心，導入更清楚的導覽架構與互動工具。如「Why Taiwan」專區以動態圖表呈現六大核心優勢，讓外界清楚看見台灣的經濟實力與市場潛力。同時，亞資專網完整展示政策推動成果，包括法規鬆綁、高雄金融專區、TISA帳戶制度，以及跨境ETF等國際合作里程碑，凸顯台灣市場的高度活力與國際連結。

亞資專網設計理念兼顧不同分眾需求，針對國內外投資人設計分流入口，外國投資人連結網站時將自動跳轉至英文頁面，此外，於首頁設有一般投資人與機構投資人也有專屬的資訊分流入口，確保各類使用者都能迅速找到所需內容。除了「最新消息」、「法令規範」、「資源分享」等常用區塊外，亞資專網亦持續優化行動版介面，讓使用者無論透過電腦或手機，都能享有順暢的瀏覽體驗，並持續更新新聞、活動及各重大計畫訊息，確保使用者能即時掌握訊息。

亞資專網英文版2.0的推出，不僅象徵資訊平台的更新，更體現台灣推動金融市場國際化的承諾。透過完整的政策資訊、即時的市場觀點與互動式數據工具，為國際投資人提供更透明、更系統化的資訊環境，進一步展現台灣在資產管理領域的發展潛力。未來，亞資專網將持續深化內容建置，擴充數據與分析功能，並引入更多符合國際需求的資訊呈現方式，強化作為政策、資本市場與國際合作之間核心橋樑的角色，持續提升台灣在亞洲資產管理中心政策能見度與影響力。