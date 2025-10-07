國泰產險啟動防詐護城河共識營 跨部門激盪防詐新解方

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
2025年國泰產險「防詐護城河」共識營，由總經理陳萬祥領軍，內控第二道防線法令遵循、風險管理、資訊安全等三大部門主管親自出席，展現國泰產險對防詐議題的高度重視與與落實「公平待客」行動的決心。圖右至左為副總朱政龍、總經理陳萬祥、副總陳信良、副總陳榮森。圖／國泰產險提供
近幾年社會上充斥假投資、釣魚網站、深偽影音等新興詐騙陷阱，國泰產險為提升同仁識詐能力，並將相關知識推廣至社會大眾，近日舉辦「建構防詐護城河 防詐種子先鋒隊」共識營，由總經理陳萬祥親自領軍，法令遵循、風險管理、資訊安全等公司內控第二道防線三大部門聯手策劃，邀請38位來自理賠、業務、電話客服等各部門第一線同仁組成「防詐種子先鋒隊」，透過實際參與互動體驗，激盪出詐騙情境的辨識與因應方案，並期盼這支先鋒隊伍未來能擔任倡議者，向外擴散防詐意識，展現國泰產險對全民防詐的高度重視與落實「公平待客」行動的決心。

本次「防詐護城河」共識營首度整合法令遵循、風險管理、資訊安全三大部門資源，特別邀請專業外部顧問帶領第一線同仁互動式參與，打造堅實的防詐陣線，本次營隊圍繞3大主軸展開；第一，在面對模擬詐騙情境下，顧問會引導大家換位思考，把彼此當成「一起承擔風險的人」，透過內部系統建立橫向溝通和快速應變的方式，不再只是各部門各自防守，藉此精進跨部門協作機制；其次，集結不同單位的第一線同仁，互相討論業務中潛在的詐騙風險，並集思廣益提出具體可行方案，比如設計新的識詐流程，或構思可以幫助辨識詐騙的數位工具雛型；第三，藉由顧問引導與同仁間彼此互動學習，建立起一支能夠發揮實際影響力的「防詐種子先鋒隊」，未來肩負起內部倡議與外部識詐的角色。

除了防詐共識營，針對日常員工教育訓練，國泰產險今年起推動「識詐素養培育計畫」，參考內政部警政署165打詐儀表板之最新詐騙案例，導入每月識詐影音學習機制，邀請全體同仁觀看識詐影片並完成測驗，強化同仁在日常生活及業務中，辨識詐騙的敏銳度與應變力。對外推廣方面，國泰產險每季定期推出「識詐神盾」漫畫系列，以淺顯易懂、貼近生活的漫畫內容，結合真實案例與防詐技巧，呈現不同族群可能遭遇的詐騙情境，發布於國泰產險官方網站、官方LINE與Facebook平台，讓防詐知識深入社群、走入日常，實踐企業社會責任。

國泰產險秉持「誠信、當責、創新」的核心理念，貫徹金管會訂定之「公平待客」原則，致力協助客戶提升警覺、防制詐騙，以強化金流安全。從內部流程強化、員工教育訓練，到客戶端風險預警與數位工具應用，國泰產險主動出擊，全面構築「人、系統、文化」三位一體的防詐護城河，將防詐意識推展成企業文化，打造「全員識詐、全線防詐」的組織韌性，以實際行動回應社會對金融保險業的高度信任。

國泰產險每季定期推出「識詐神盾」漫畫系列，以淺顯易懂的漫畫內容，結合真實案例與防詐技巧，發布於國泰產險官方網站、官方LINE與Facebook平台，讓防詐知識深入社群成為日常。圖／國泰產險提供
詐騙 國泰 產險

