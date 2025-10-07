凱基人壽「保單指定聯絡人」服務 幫您守護資產

在詐騙手法日新月異的時代，大家每天都在跟這些惱人的訊息鬥智。根據「2025亞洲詐騙調查報告」註，超過七成的台灣民眾在過去一年都曾遇過詐騙，更讓人擔心的是，許多家庭中的長輩，可能因為一時心急或是不熟悉新科技，更容易成為詐騙集團下手的目標。凱基人壽響應金管會政策，正式推出「保單指定聯絡人」這項高齡友善服務，希望能透過親友聯防的力量，為保戶與其關愛的人建立一道堅實的「親情防護罩」。

「保單指定聯絡人」服務就像是為保單設定一位「緊急聯絡人」，無論是在申辦新保單，或是針對已經生效的舊保單，65歲以上保戶都可以隨時免費指定一位最信賴的親友擔任「保單指定聯絡人」。當保單有牽涉到資金變動的重大決策時，例如辦理解約、申請保單借款或是部分提領金額時，凱基人壽的系統就會「主動」發出通知給指定聯絡人，像一個多重的確認機制，多一雙眼睛幫忙留意，尤其當保戶是年長或不便於處理複雜事務的家人時，這個通知就能發揮關鍵作用，大大降低遭受金融詐騙的風險。

考量現代家庭的多元樣貌，除了配偶或直系親屬，「保單指定聯絡人」的指定對象也特別納入「永久共同生活的同住家屬」。這意味著，那位最了解保戶生活狀況、最關心他們的家人或伴侶，即使沒有法律上的親屬關係，也能成為守護資產的得力幫手。透過這份信任的連結，讓防詐機制更貼近真實生活的需求。

凱基人壽不僅推出「保單指定聯絡人」服務，凱基人壽的每一位第一線同仁，從客服人員到業務夥伴，都化身為「防詐神隊友」，透過主動關懷、提醒和宣導，在保戶與潛在風險之間，築起第一道防線。「防詐神隊友」就像是社區的巡守隊，時時提高警覺；而「保單指定聯絡人」則像是家中的智慧警報系統，能在關鍵時刻發出提醒。這兩者相互搭配，形成一個更綿密、更有效的防護網絡。

凱基人壽相信，保險的真諦在於「守護」，這份守護應該落實在每一個日常環節，推出「保單指定聯絡人」服務，正是凱基人壽秉持「We Share We Link」精神，將關懷化為具體行動的展現。